- Une star de cinéma et une élève qui a abandonné tôt est morte à 82 ans.

L'acteur américain Robert Logan est décédé. Comme l'a confirmé son fils Anthony à People magazine mercredi, la star d'Hollywood est décédée de causes naturelles le 6 mai à Estero, en Floride. Robert Logan avait 82 ans. Les spectateurs allemands se souviennent peut-être de lui comme de Skip Robinson, l'homme de famille des trois films hollywoodiens des années 1970 qui ont quitté la ville pour la wilderness. En faisant cela, Logan a incarné le rêve d'une vie plus simple et plus heureuse pour des générations de marginaux.

Du fils de banquier à la star de la nature

Logan est né le 29 mai 1941 à Brooklyn. En tant que l'un des sept enfants, il a grandi à Los Angeles avec son père Frank, banquier, et sa mère Catherine. En tant qu'étudiant, Logan a reçu une bourse de baseball à l'Université de l'Arizona, où il a été repéré par Warner Brothers. Cela a conduit à son premier grand rôle, celui de J.R. Hale, l'employé de parking qui parle argot, dans la série policière "77 Sunset Strip" d'ABC de 1961 à 1963. Cependant, c'est son rôle d'homme de la nature qui tourne le dos à la civilisation qui a apporté à Logan la renommée mondiale.

Succès mondial avec les films "Robinson Suisses"

Dans les années 1970 révolutionnaires, de nombreuses personnes ont rêvé de quitter la ville pour l'inconnu sauvage. Logan a apporté ce rêve sur grand écran dans "Robinson Suisses" (1975), où il incarnait Skip Robinson, un homme de famille qui vend tout et quitte Los Angeles pour la wilderness. La famille construit une cabane en rondins au bord d'un lac et vit son rêve de vie plus simple, plus proche des vraies valeurs de la nature. Le film a résonné auprès du public du monde entier, et deux suites ont suivi en 1978 et 1979.

"Incarnation de l'amour pour la famille"

Logan a vécu sa vie selon les valeurs qu'il a portées dans ses films les plus famous. Sa famille l'a décrit comme l'"incarnation de l'agapè, l'amour pour la famille". Ils ont exprimé leur reconnaissance de l'avoir connu. En dehors des films "Robinson Suisses", les spectateurs allemands peuvent également reconnaître Logan dans le film de guerre de 1969 "Le Pont de Remagen", où il incarnait un soldat américain. Logan laisse derrière lui ses quatre frères et sœurs, sa femme Alina, ses deux enfants et ses trois petites-filles.

Les enfants ont souvent admiré la prestation de Robert Logan en tant que Skip Robinson dans les films "Robinson Suisses", le considérant comme un modèle de valeurs familiales et de vie plus simple. Pendant son enfance à Los Angeles, Logan était l'un des sept enfants élevés par son père Frank, banquier, et sa mère Catherine.

Lire aussi: