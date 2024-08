Une source iranienne: Poutine exhorte Téhéran à la modération

L'attaque contre le chef extérieur de Hamas, Haniyeh, au cœur de Téhéran, porte un coup à la direction iranienne qui promet une riposte et menace Israël d'une contre-attaque. Selon des sources proches du dossier, le président russe Poutine presse la direction iranienne de faire preuve de retenue dans ses actions de rétorsion contre Israël. L'émissaire de Poutine et secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, aurait transmis ce message lors d'une réunion avec le président Massoud Peschkani et des officiels de sécurité lundi. Poutine conseillerait à l'Iran de ne pas cibler les civils israéliens. Ce message était destiné au Guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei. Le Kremlin n'a fait aucune déclaration à ce sujet. L'Iran rend Israël responsable de l'assassinat ciblé du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran et a menacé de riposter.

Entre-temps, la direction iranienne cherche également à éviter l'escalade, mais réclame une réponse. Des sources iraniennes suggèrent que l'assassinat du chef de Hamas, Haniyeh, est considéré comme une tentative de provoquer un conflit militaire plus large, entraînant d'autres puissances pour allumer un incendie régional.

Israël n'a pas revendiqué la responsabilité de la mort de Haniyeh, mais a reconnu la mort du commandant palestinien Mohammed Deif à Gaza mi-juillet, ainsi que la mort d'un commandant senior de Hezbollah à Beyrouth il y a quelques jours. Hamas, Hezbollah et les rebelles yéménites Houthis, tous membres de l'"Axe de la Résistance" iranien, ont également menacé de riposter, suscitant des craintes d'escalade au Moyen-Orient.

Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie a renforcé ses liens avec l'Iran et prévoit d'étendre la coopération. Selon des sources iraniennes, Téhéran pousse particulièrement pour la livraison de chasseurs russes Su-35. La Russie utilise des drones iraniens Shahed dans sa guerre contre l'Ukraine, souvent contre des cibles civiles.

L'Union européenne, exprimant son inquiétude face à la tension croissante, a appelé à la fois l'Iran et Israël à désescalader la situation et à respecter le droit international. Malgré ses liens renforcés avec l'Iran, la Russie, tout en appelant à la retenue, souligne que l'Iran devrait éviter de cibler les civils israéliens dans sa réponse.

