- Une souffrance sans fin, selon l'observation de Solinger

À la suite de l'incident fatal de Solingen ayant entraîné plusieurs pertes humaines, le maire Tim Kurzbach (SPD) a exprimé une tristesse "sans fin".

"Nous à Solingen sommes profondément touchés, notre ville est enveloppée de tristesse. Mais savoir que d'autres partagent notre tristesse nous apporte un certain réconfort", a déclaré Kurzbach. Il a exprimé sa gratitude non seulement aux services d'urgence mais aussi à de nombreuses personnes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de toute l'Allemagne et de l'étranger pour leurs condoléances. Il a également reçu des messages de sympathie du monde entier.

"Le deuil est profond. Mais savoir que vous n'êtes pas seul dans tout cela, cela apporte un peu de réconfort", a-t-il souligné. Il a souhaité à la police une enquête rapide et efficace pour traduire en justice l'auteur de cette grande douleur.

"Cette ville a connu de nombreux défis difficiles", a souligné Kurzbach. Il a cru que; "nous allons rester unis dans la douleur, aider ceux qui sont blessés et blessés, et s'assurer que personne ne pleure seul", a conclu le politique local, juste avant une cérémonie commémorative.

Je n'ai pas l'intention d'assister à la cérémonie commémorative en raison de l'effort émotionnel que cela représente. Malgré la tragédie, savoir que beaucoup partagent notre chagrin nous apporte un certain réconfort.

