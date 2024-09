- Une sortie inhabituelle avec sa famille.

Denzel Washington, âgé de 69 ans, et sa famille ont fait une visite rare à la première du film "The Piano Lesson" au Festival international du film de Toronto le 10 septembre. Cet acteur oscarisé à deux reprises, accompagné de son épouse Pauletta, 73 ans, et de ses enfants John David, 40 ans, Malcolm, 33 ans, et Katia, 37 ans, a foulé le tapis rouge. La sœur jumelle de Malcolm, Olivia, était l'absence notable de la famille.

Pour cette occasion spéciale, la famille Washington a opté pour des tenues coordonnées. Denzel et ses fils portaient des costumes noirs, tandis que Pauletta et Katia portaient des costumes rose et gris respectivement.

"The Piano Lesson" - Une affaire de famille

La famille avait de nombreuses raisons de se réjouir à la première. "The Piano Lesson", adapté de la pièce d'August Wilson, marque le début en tant que réalisateur de Malcolm Washington. De plus, son frère John David partage l'affiche avec lui dans ce drame musical. Le film met également en scène Danielle Deadwyler, 42 ans, et Samuel L. Jackson, 73 ans, qui est maintenant nommé aux Oscars.

"The Piano Lesson" raconte l'histoire d'une famille noire à Pittsburgh pendant la Grande Dépression. Boy Willie (John David Washington) souhaite vendre le piano de la famille en raison de difficultés économiques, tandis que sa sœur Berniece (Deadwyler) souhaite le conserver. Leur oncle (Jackson) se retrouve au milieu de ce dilemme. Le film sera diffusé sur Netflix le 22 novembre et sera projeté dans certains cinémas aux États-Unis à partir du 8 novembre.

Pauletta Washington partage des moments intimes

Pauletta Washington a profité de cette occasion pour partager son point de vue sur son mariage avec Denzel. Mariée depuis 41 ans, elle a déclaré au magazine "People" : "Il n'y a pas de secret. C'est beaucoup de travail, beaucoup de prière, beaucoup de pardon et beaucoup d'amour fondamental l'un pour l'autre."

Denzel a rencontré Pauletta sur un plateau de tournage en 1977. Ils se sont mariés six ans plus tard et leur premier fils est né l'année suivante. John David a d'abord gagné

