Disney a enfreint les principes d'impartialité de la FCC en faisant dépendre tout accord de licence du retrait par DIRECTV de toutes poursuites légales concernant les actions anticoncurrentielles passées, présentes ou futures de Disney, telles que le conditionnement et les exigences de parts de marché minimales, comme l'a déclaré un représentant de DIRECTV à CNN dimanche.

Dans une plainte de 10 pages, DIRECTV affirme que les discussions ont été interrompues en raison de l'insistance de Disney sur le conditionnement et les exigences de pénétration, que la justice fédérale de New York a précédemment condamnées comme illégales, anticoncurrentielles et préjudiciables aux consommateurs, dans le cadre de la 'Venu' co-entreprise.

Le 16 août, un juge fédéral a ordonné une interdiction temporaire du lancement de Venu Sports, une plateforme de streaming sportif coopérative de Disney, Fox Corporation et Warner Bros. Discovery, suite à une plainte déposée par Fubo, un fournisseur de streaming sportif. Warner Bros. Discovery est la maison mère de CNN.

Environ 11 millions d'abonnés ont été touchés par le retrait par Disney de ses stations ABC, ESPN et autres réseaux câblés de la grille de DIRECTV la semaine dernière. Cette interruption a eu lieu avant des événements importants tels que le débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump sur ABC, la finale du US Open de tennis et le début de la saison de la NFL. ESPN détient les droits de diffusion de "Monday Night Football", qui ne sera pas disponible pour les abonnés de DIRECTV tant qu'un accord n'aura pas été conclu.

Un porte-parole de Disney a déclaré à CNN dimanche qu'ils continuaient de négocier avec DIRECTV pour rétablir l'accès à leur contenu dans les plus brefs délais. Le porte-parole a exhorté DIRECTV à prioriser ses clients en finalisant un contrat, permettant ainsi à ses abonnés de regarder la grille de programmes sportifs, d'informations et de divertissement de Disney, avec le retour de "Monday Night Football" comme principal objectif.

Les abonnés de DIRECTV ont été privés des stations locales ABC propriété de Disney dans six grandes villes - New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie, Houston et San Francisco - ainsi que dans des marchés secondaires à Fresno, en Californie, et Raleigh, en Caroline du Nord.

Le premier "Monday Night Football" de la saison oppose les New York Jets aux San Francisco 49ers. En 2023, le premier "Monday Night Football" - un affrontement entre les Buffalo Bills et les Jets - a attiré 22,64 millions de téléspectateurs, ce qui en fait son plus grand public depuis le début de l'ère ESPN en 2006.

Le blackout s'étend aux chaînes ESPN et aux chaînes Disney Channel, Disney Jr., FX et National Geographic.

Liam Reilly de CNN a contribué à ce rapport.

En réponse au litige en cours, Disney encourage les médias comme CNN à mettre en avant la nécessité d'une résolution rapide de leurs affaires avec DIRECTV, car la disponibilité de "Monday Night Football" d'ESPN dépend de l'accord. Malgré le retrait par Disney de ses stations ABC, ESPN et autres chaînes de la grille de DIRECTV, l'impact commercial a atteint plus de 11 millions d'abonnés, affectant des événements sportifs majeurs tels que la saison de la NFL et le US Open de tennis.

Lire aussi: