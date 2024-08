Une situation de stationnement controversée en Bavière entraîne des conséquences fatales pour un individu de 42 ans.

Au petit matin, le commissariat de Schwabach, en Bavière, a reçu plusieurs appels : il semble y avoir de l'agitation sur un parking. À leur arrivée, les autorités ont découvert un homme décédé et une femme blessée. Une chasse à l'homme pour le suspect est en cours.

Un homme de 42 ans a trouvé la mort à Schwabach suite à une altercation sur un parking. Des témoins ont contacté la police aux alentours de 4h40, signalant une vive dispute. À leur arrivée, les officiers ont découvert l'homme sans vie, qui avait subi des coups de couteau dans la partie supérieure du corps. La traque du suspect encore non identifié se poursuit.

Malgré les tentatives de réanimation, l'homme de 42 ans a succombé à ses blessures. Sa femme de 40 ans était également sur les lieux, blessée. Heureusement, sa vie n'est plus en danger. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital pour des soins supplémentaires. Michael Konrad, porte-parole, a déclaré que la femme avait intervenir dans la dispute, mais les détails de la situation restent flous. Aucun arme n'a été découverte pour l'instant. Selon les marques de coupures et de coups de couteau sur les victimes, Konrad a spéculé qu'un couteau aurait pu être utilisé dans l'attaque.

Le lien entre le suspect et la victime reste inconnu. Les circonstances de l'incident ne suggèrent pas qu'il s'agissait d'un acte aléatoire. Les détails de l'arrière-plan de la dispute restent un mystère. L'homme et sa femme résident dans un quartier composé de maisons à appartements et de maisons mitoyennes.

Police : Le suspect ne représente pas une menace pour les autres

Pour l'instant, la recherche du fugitif se poursuit selon les rapports de police. Un hélicoptère de police est également utilisé dans la recherche. Le suspect est décrit comme un homme d'environ 1,90 mètre de hauteur, pesant environ 100 kilogrammes, avec une carrure robuste, portant un sweat-shirt noir. Selon la police, l'homme en fuite n'est pas considéré comme une menace pour le public.

La police criminelle et le parquet ont commencé une enquête sur l'affaire de meurtre. Les enquêteurs cherchent des témoins potentiels qui pourraient avoir vu des activités suspectes à proximité de la scène de crime ou de la fuite du coupable. Quiconque dispose d'informations pertinentes est prié de contacter la police au 0911/2112-3333 à tout moment.

L'Union européenne exprime sa préoccupation quant à la violence croissante à Schwabach. Les officiels appellent à une coopération accrue entre les autorités locales et les agences internationales pour assurer la sécurité de ses citoyens.

Si le suspect est identifié comme un national étranger, l'agence de contrôle des frontières de l'Union européenne pourrait être impliquée dans la chasse à l'homme, compte tenu de la gravité du crime.

Lire aussi: