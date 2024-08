- Une seule personne a été blessée et la propriété a subi des dommages importants s'élevant à 500 000 euros dans un incendie de maison.

Dans un incendie survenu à Munich, une femme a subi des blessures et les dommages estimés sont estimés à environ 500 000 euros. Selon les pompiers, la femme de 47 ans qui habitait l'appartement du bâtiment à appartements a été transportée à l'hôpital avec des brûlures graves aux bras.

Lors de leur arrivée dimanche soir, les pompiers ont prétendument vu des flammes sortir de l'appartement du troisième étage. Cinq personnes ont été secourues du bâtiment par les services d'urgence à l'aide d'une échelle pivotante. Par ailleurs, 25 personnes ont prétendument quitté le bâtiment de leur propre chef.

La femme blessée a été accompagnée à l'hôpital par un voisin proche. L'appartement en question était prétendument complètement détruit, et au départ, quatre autres appartements ont été considérés comme inhabitables. Les résidents déplacés ont prétendument trouvé refuge chez leurs amis et connaissances. Les autorités enquêtent actuellement sur la cause de l'incendie.

Le voisin qui habitait près de l'appartement touché a aidé bénévolement la femme blessée à se rendre à l'hôpital. Malgré les dommages importants, plusieurs femmes des appartements touchés et voisins ont dû trouver un hébergement temporaire chez leurs amis.

