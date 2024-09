- Une série de cambriolages d'automobiles - 19 ans avoue devant le tribunal

Après une série de vols de véhicules, un jeune homme de 19 ans est jugé au tribunal régional de Berlin. Le suspect est impliqué dans 26 crimes, impliquant plus d'une douzaine de véhicules. Les autorités suspectent que le jeune homme faisait partie d'un groupe criminel. Au début du procès, l'avocat de la défense a déclaré que le défendeur avait confessé aux allégations.

Cependant, les voitures n'ont pas été revendues. "Il s'agissait de les utiliser", a déclaré l'avocat. Le jeune homme de 19 ans n'agissait généralement pas seul pendant les crimes.

Il y a cinq accusations contre le jeune homme, concernant des incidents entre le 27 mars 2023 et le 7 avril à Berlin-Frohnau et dans les environs.

Selon l'accusation, le jeune homme de 19 ans, avec des complices, volait des véhicules ou dérobait des objets de valeur dans des voitures. Des clés de voiture volées étaient souvent utilisées avant ces crimes.

Promenades en voiture volée

Le défendeur a déclaré s'être retrouvé impliqué dans un groupe via un ami qui cherchait des voitures non verrouillées la nuit - "tu te promènes et tu testes les poignées de porte des voitures", a dit le jeune homme de 19 ans. Ses associés se vantaient de plus grosses sommes d'argent découvertes précédemment.

"Je n'ai pas pu résister", a dit le défendeur. "Aucune vitre n'a été cassée, les clés étaient parfois à l'intérieur du véhicule ou sur le contact - c'était purement de la chance." Ils conduisaient les véhicules volés jusqu'à ce que les autorités les attrapent. Le défendeur a reconnu son obsession pour les voitures.

Le défendeur est resté en détention depuis avril. Des audiences futures sont prévues jusqu'au 17 octobre. Le procès reprendra le 10 septembre.

Le jeune homme de 19 ans était impliqué dans le vol de nombreux véhicules, comme mentionné par l'accusation.

