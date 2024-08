- Une série animée réussie devient une série

Avec plus de 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office, le film d'animation de Pixar "Inside Out 2" est actuellement le film le plus réussi de l'année de loin. Compte tenu du succès commercial du premier film en 2015, il n'est pas surprenant que cette nouvelle ait été révélée lors de l'exposition D23 de Disney : une série basée sur la franchise est en développement pour Disney+.

Selon Pete Docter, le patron de Pixar (55 ans), la série sera une spin-off intitulée "Dream Productions" et se déroulera dans l'esprit du personnage principal, Riley. Contrairement au film, la série se concentrera sur la "usine à rêves" plutôt que sur les émotions personnifiées de Riley, offrant ainsi des possibilités de narration infinies alors que Riley fait des rêves doux et probablement quelques cauchemars.

"Dream Productions" se déroulera entre le premier et le deuxième film, avec Riley dans la phase tumultueuse entre l'enfance et l'adolescence. La série est prévue pour próxima année, mais la date de sortie précise n'a pas encore été annoncée.

"Inside Out 2" est toujours à l'affiche mais a déjà fait l'histoire du cinéma. La production de Pixar est devenue le film d'animation le plus rentable de tous les temps, rapportant environ 100 millions de dollars de plus que le précédent recordman, "Frozen 2". De plus, il a décroché une place dans le top 10 du classement historique du box-office, poussant "Avengers" à la 11e place.

