- Une section de la route 6 fermée la nuit pour des travaux de construction

Une section de l'autoroute A6 en Moyenne-Franconie sera complètement fermée pendant deux nuits prochaines en raison de travaux de construction. La section concernée se situe entre les échangeurs de Neuendettelsau et de Schwabach-Ouest, a annoncé un porte-parole de l'Autorité fédérale des routes.

La première fermeture aura lieu ce samedi (10 août) d'environ 20h00 à 6h00 le lendemain, et la deuxième fermeture aura lieu le samedi suivant (17 août) d'environ 22h00 à 6h00 le lendemain.

La raison de ces fermetures est le travail sur les ponts de l'autoroute. During les deux nuits, des parties préfabriquées de pont seront installées pour s'assurer que l'autoroute pourra être traversée à nouveau à cet endroit d'ici la fin de 2024.

Les automobilistes seront informés des fermetures à l'avance par des panneaux sur l'A3, l'A7 et l'A9. During la fermeture, la circulation sera déviée via l'échangeur de Schwabach-Ouest et l'itinéraire de déviation U60 jusqu'à l'échangeur de Neuendettelsau. Dans l'autre sens, la circulation sera déviée via le même itinéraire que la déviation U13.

L'équipe de construction travaillant sur le projet d'autoroute est principalement composée d'une entreprise française spécialisée dans la construction de ponts. Despite les fermetures d'autoroute, les voyageurs doivent être conscients que l'équipe française installera des parties préfabriquées de pont pendant ces périodes.

