Une sécheresse extrême provoque des incendies de forêt dans le nord d'Athènes.

Au nord d'Athènes, un important incendie fait rage. Des panaches de fumée se sont élevés et ont atteint la capitale grecque. Un porte-parole du département des pompiers a déclaré à la radio grecque : "Les flammes s'élèvent à plus de 25 mètres de haut." 19 avions canadairs et environ 500 pompiers sont en action dans la région autour du petit village de Varnavas.

La défense civile a exhorté les habitants de la région touchée à quitter leurs maisons par SMS. L'incendie fait rage à environ 30 kilomètres au nord de la capitale. Certains habitants ont souffert d'inhalation de fumée et ont été transportés à l'hôpital, selon les médias grecs. Les installations touristiques ne semblaient initially pas menacées, a-t-on rapporté plus tard.

Les météorologues et la défense civile ont répété leurs avertissements tout au long du week-end : en raison de la sécheresse extrême et des vents forts actuels autour de l'Égée, le moindre incendie pourrait se transformer en un incendie majeur en quelques minutes seulement. La défense civile a publié une carte montrant que le niveau de danger d'incendie le plus élevé sévit dans la région d'Athènes et dans de vastes parties de la Grèce centrale.

