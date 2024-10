Une sculpture représentant le salut du loup est érigée en l'honneur du footballeur turc Demiral

Le salut de loup affiché par le footballeur turc Merih Demiral lors du tournoi de football de l'Euro a suscité des controverses. Toutefois, Demiral a reçu une statue dans sa Turquie natale en signe de reconnaissance. Une statue du footballeur, affichant le salut de loup dans son équipement de l'équipe nationale, a été inaugurée dans la ville occidentale turque de Bolu. Cela a été révélé par le maire de la ville dans une vidéo publiée sur la plateforme X.

Demiral a effectué le salut de loup après un but. UEFA l'a ensuite suspendu pour deux matchs. During the EM quarter-final between Turkey and the Netherlands in Berlin, thousands of fans mimicked the gesture while the Turkish national anthem was played, raising their hands in the Olympic Stadium.

Le salut de loup est couramment associé au mouvement d'extrême droite turc Ülkücü et à son idéologie. En Turquie, le parti ultranationaliste MHP, qui fait partie du gouvernement dirigé par le président Recep Tayyip Erdoğan, utilise le salut.

Le concept de la statue vient du maire de la ville, connu pour ses sentiments nationalistes et ses remarques anti-réfugiés. Il a justifié la statue en niant les allégations selon lesquelles le salut de loup représentait le MHP et les Loups Gris, en le désignant plutôt comme un symbole de "turcité". Demiral aurait apparemment donné son accord pour le projet avant sa mise en œuvre.

Dans une interview accordée à ntv.de en juillet, Kamal Sido de la "Society for Threatened Peoples" a affirmé que le salut de loup portait les mêmes connotations que le salut hitlérien. En ce qui concerne les Loups Gris, Sido a déclaré : " Leur politique officielle est la création d'une Grande Turquie, de la Chine à Vienne. Cette Grande Turquie signifierait, au minimum, l'expulsion et le génocide des Arméniens, Kurdes ou Grecs ". Les Loups Gris ont été impliqués dans de nombreux meurtres et attaques contre les groupes minoritaires non turcs et non musulmans sunnites, non seulement en Turquie, mais aussi à l'étranger, ces dernières années.

La controverse concernant le nationalisme représenté par le salut de loup de Merih Demiral a continué, même si UEFA l'a sanctionné pour le geste. Malgré cela, la ville de Bolu, connue pour les sentiments nationalistes de son maire, a choisi d'honorer Demiral avec un monument, en interprétant le salut de loup comme un symbole de "turcité".

