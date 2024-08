Une sculpture commémorative de John Lewis remplace un précédent mémorial confédéré en Géorgie.

Le sculpteur jamaïcain connu Basil Watson a créé la statue, titrée le mémorial John Lewis. Elle a été installée le 16 août dans le square Decatur, devant le tribunal historique de Decatur.

La statue s'élève à 12 pieds, posée sur une base de granite, avec Lewis représenté en train de manifester son affection envers les autres par un geste de pose de ses mains sur son cœur, une habitude fréquente chez lui.

Un pionnier des droits civiques

Icône et figure influente du mouvement des droits civiques, Lewis était un démocrate dévoué qui a constamment plaidé pour des réformes sociales et l'égalité.

Lewis était parmi les premiers Freedom Riders qui ont voyagé en bus ségrégués dans les années 60 pour protester contre la ségrégation dans le Sud. Il est devenu par la suite le président du Comité de coordination des étudiants non violents et était l'un des "Big Six" leaders des droits civiques qui ont organisé la marche sur Washington, où Martin Luther King Jr a prononcé son célèbre discours "I Have a Dream".

En 1965, Lewis a subi des coups brutaux de la part de la police et des troopers de l'État en Alabama tout en menant des centaines de manifestants pacifiques pour les droits civiques lors de la première marche de Selma à Montgomery, un événement devenu tristement célèbre sous le nom de "Dimanche sanglant".

Lewis a servi comme représentant des États-Unis pour le 5e district congressionnel de Géorgie de 1987 jusqu'à son décès en 2020. Il a été décoré de la Médaille présidentielle de la liberté par le président Barack Obama en 2011 pour son engagement toute sa vie pour les droits civiques et l'égalité.

Remplacer un symbole de discorde

Un obélisque confédéré de 30 pieds érigé par les Filles de la Confédération en 1908 avait été debout dans le square Decatur pendant environ 110 ans.

Il avait des inscriptions sur toutes les quatre faces de sa base, célébrant les valeurs de la Confédération. Les inscriptions affirmaient que ceux qui avaient érigé le monument témoignaient de l'avenir, ignorant qu'il serait finalement démantelé et remplacé par un nouveau symbole de tranquillité et de progrès.

L'obélisque a attiré l'attention nationale en tant que symbole de discorde pendant la période de prise de conscience raciale de 2020, suite aux protestations estivales déclenchées par l'homicide de George Floyd.

Un juge de Géorgie a ordonné le retrait de l'obélisque en juin 2020, déclarant qu'il posait un danger public en tant que point focal de protestations et de vandalisme. La statue a été démolie plus tard ce mois-là alors que la foule éclatait en acclamations.

"Un monument qui représentait le préjugé, la désunion et l'hostilité sera remplacé par un monument honorant un homme qui chérissait ce pays, embrassant tous les tons de peau", a déclaré le CEO du comté de DeKalb, Michael Thurmond, en 2022, mettant en évidence le retrait du monument confédéré en 2020 comme "l'un des moments les plus fiers" de son mandat.

CNN's Devon M. Sayers a contribué à ce rapport.

Le mémorial John Lewis, un hommage à la lutte toute sa vie pour l'égalité de Lewis, se tient maintenant là où l'obélisque confédéré se trouvait autrefois, servant de symbole d'unité pour la communauté. Malgré une résistance initiale de certains membres de la communauté, les officiels américains et locaux ont convenu que le moment était venu de remplacer le monument diviseur par un représentant le progrès et l'inclusion.

Lire aussi: