Une scène de combat déconstruite par un artiste révèle les luttes du subconscient

Le combat fait partie d'un film saisissant de 14 minutes, intitulé "Ruthless Logic", qui utilise une combinaison de séquences au ralenti, de gros plans et de plans d'ensemble pour révéler la technicité des arts martiaux chinois.

Le va-et-vient des combattants est un clin d'œil explicite aux films classiques de kung-fu de Hong Kong. Mais la réalisatrice du projet, l'artiste Xavier Cha, basée à New York, a déclaré qu'elle avait intentionnellement évité certains des poncifs du genre cinématographique.

Au lieu des mouvements rapides et syncopés et des effets sonores amplifiés auxquels les spectateurs sont habitués dans les scènes de combat, Cha a opté pour des moments de chorégraphie gracieuse et lente et pour un morceau hypnotique du producteur de musique électronique Lafawndah. Les plans fixés sur les muscles tendus et les veines palpitantes des combattants garantissent qu'aucune intensité n'est perdue dans le processus.

"J'utilise les arts martiaux - ou l'appareil du genre - et je les déconstruis pour provoquer différentes réactions", a déclaré M. Cha à CNN sur le plateau de tournage de "Ruthless Logic".

"D'habitude, les scènes de combat de kung-fu comportent un moment fort qui est utilisé pour obtenir une réaction standard, alors je vais à l'encontre de cela.

"Je voulais perturber les réactions typiques engendrées par les scènes d'action ou de combat - le frisson typique", a-t-elle ajouté par la suite dans un courriel.

Les scènes de combat conventionnelles ont un rythme et une cadence "gratifiants" qui donnent au spectateur exactement ce pour quoi elles ont été conçues : une poussée d'émotions, comme l'anticipation d'une montagne russe.

"C'est une formule ou un arc très prévisible. Dans 'Ruthless Logic', je fais allusion à ces arcs traditionnels mais je refuse les réactions émotionnelles attendues. Au lieu de cela, on ressent une trajectoire hypnotique ou ondulatoire.

Subvertir les traditions

Spécialisé dans l'art expérimental basé sur la performance, le travail de Cha s'est concentré sur des idées telles que la forme humaine, l'émotion et la physicalité.

Parmi ses travaux antérieurs, citons "Abduct", un court métrage troublant dont les personnages, piégés dans un laboratoire clinique, sont en proie à des sentiments contradictoires, et "Body Drama" au Whitney Museum of American Art, dans lequel des acteurs se sont produits avec des caméras montées sur le corps, ne montrant aux spectateurs que leurs visages.

Elle admet que les films de kung-fu lui étaient peu familiers jusqu'à récemment, mais elle a déclaré que cela lui permettait de construire - ou de déconstruire - une scène de combat d'un point de vue nouveau.

"Je me sens très à l'aise parce que ce n'est pas familier", dit-elle. "C'est là l'essentiel. Je veux une approche très différente, car je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur un plateau de tournage d'arts martiaux. Je ne me préoccupe pas de ce à quoi les gens s'attendent.

Les vedettes du film, Rafael Reynoso et German Cheung, combinent les arts martiaux, comme le Wing Chun et le tai chi, avec des éléments de danse dans leur performance.

Le projet de Mme Cha a également rassemblé une équipe importante de caméramans, de spécialistes de l'éclairage et de réalisateurs de combats, les images de synthèse ayant été ajoutées au cours du processus de post-production. Sur le plateau, elle a utilisé des techniques typiques des films d'action, comme les effets de fil de fer et les effets "bullet-time".

Cependant, nombre de ses méthodes de tournage subvertissent les traditions de l'industrie et emmènent les spectateurs dans des endroits surprenants. Selon Kwan Pun Leung, directeur de la photographie à Hong Kong, certaines scènes de combat ressemblent à un jeu vidéo.

"Parfois, dans les jeux vidéo, lorsque le héros frappe le méchant, vous pouvez répéter ce mouvement", a déclaré Kwan lors d'un entretien téléphonique. "On peut le rejouer (et) zoomer d'un plan large vers une partie spécifique - avec un angle différent ou une partie du corps - pour l'exagérer.

"Mais nous l'avons fait différemment. Lorsque nous faisions un zoom avant, nous allions sur une partie du corps qui n'avait pas d'importance. Cela aide le public à sortir de la scène... à sortir du drame et à prendre conscience de quelque chose de différent, ce qui l'aide à repenser ce dans quoi il a l'habitude d'être entraîné."

Un "monde intérieur subconscient

Cha a créé le projet spécialement pour l'exposer à Hong Kong, une ville dont l'industrie du cinéma de kung-fu a attiré l'attention internationale lorsque Bruce Lee a popularisé le genre dans les années 1970.

Actuellement exposée à la Empty Gallery, un espace d'art expérimental, et produite par celui-ci, "Ruthless Logic" revêt une importance particulière dans ce contexte historique, selon le directeur de la galerie, Stephen Cheng.

"L'identité de Hong Kong est tellement présente dans ce film", a-t-il déclaré sur le plateau de tournage. "Les films de kung-fu sont en quelque sorte une industrie en voie de disparition à Hong Kong, c'est donc très important pour moi de faire cela.

Cheng a recruté quelques-uns des meilleurs talents de l'industrie, dont Leung et le chorégraphe de combat Jack Wong, pour tirer parti de l'expertise locale en matière de tournage d'arts martiaux.

"J'ai vraiment compris, lorsque nous regardons les combattants à la caméra, qu'il ne s'agit pas d'un faux combat, même s'il n'y a pas de contact. C'est une question d'intention. La meilleure performance qu'un combattant puisse donner est une intention totale dans chaque action et chaque moment", a ajouté M. Cheng.

"Pour moi, le message est que nous ne combattons vraiment que ceux que nous aimons. Un vrai combat demande beaucoup de sensibilité, d'intelligence et surtout d'attention. En fin de compte, chaque combat est un combat contre soi-même.

Pour la réalisatrice Cha, le film explore également - selon ses propres termes - "ce que c'est que d'être un humain conscient doté d'une forme physique".

L'artiste décrit la toile de fond du film, les combattants et les scènes de combat comme des métaphores des luttes internes des individus : "Tout cela est censé représenter le monde intérieur subconscient de quelqu'un", dit-elle.

"J'espère que le spectateur s'identifiera à cette personne qui rêve éveillée, qui entre dans sa tête - un espace bizarre et surréaliste qui est une sorte d'intérieur rêvé de l'esprit de quelqu'un", a déclaré Mme Cha.

"C'est un peu schizophrène, mais aussi vague, comme si l'on se souvenait des détails, de la logique ou de la physique d'un rêve... La logique d'un rêve est d'une fragilité parfaite, comme un numéro d'équilibriste. Je voulais représenter cette "logique impitoyable" étrange et subconsciente".

L'œuvre "Ruthless Logic" est exposée à l'Empty Gallery de Hong Kong jusqu'au 2 juin. La vidéo ci-dessus est un extrait de deux minutes du film.

Source: edition.cnn.com