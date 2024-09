Une rupture dévastatrice d'un barrage se produit en Pologne au milieu de fortes pluies.

Pluie torrentielle persistante submerge de nombreuses régions en Roumanie, en République tchèque et en Pologne. Plusieurs zones sont maintenant sous l'eau. Les services d'urgence travaillent sans relâche, 24 heures sur 24. En Silésie, la situation s'aggrave rapidement en raison de la rupture d'un barrage.

Après de fortes précipitations dans la ville polonaise du Sud de Stronie Slaskie, située dans les montagnes de Silésie près de la frontière tchèque, un barrage a mal fonctionné. Cela a entraîné un afflux d'eau descendant la rivière Biala Ladecka vers la région de Glatzer Neisse, selon l'Institut météorologique. Cela représente une menace sévère pour les communautés situées le long de ces rivières.

Les autorités ont dépêché un hélicoptère de sauvetage dans la région pour évacuer les personnes bloquées par les eaux. En outre, des militaires de l'armée et des forces de défense locales sont présents sur les lieux. "Nous perdons du terrain", a averti le maire de Glucholazy, exhortant les résidents à évacuer. Plusieurs milliers de personnes doivent être évacuées.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui a visité les régions touchées par les inondations dans le sud-ouest de la Pologne depuis samedi, a confirmé la mort d'une personne noyée dans la région de Klodzko à la frontière polono-tchèque. Il a également annoncé des évacuations supplémentaires et le déploiement du système de satellite internet Starlink pour maintenir la communication.

Tragédie en Basse-Autriche

La pluie torrentielle a envahi de vastes sections de la Pologne, de la République tchèque, de l'Autriche et de la Roumanie, entraînant au moins six morts et quatre personnes portées disparues en République tchèque. En Basse-Autriche, un pompier a perdu la vie lors d'opérations de pompage, comme l'a annoncé la gouverneur Johanna Mikl-Leitner. Cette région, qui entoure Vienne, est la plus touchée en Autriche. Comme annoncé dimanche, l'ensemble de l'État a été déclaré zone de catastrophe. L'armée a été déployée pour aider, et de nombreuses personnes ont dû être secourues de leurs maisons.

Mikl-Leitner a décrit la situation dimanche matin comme "alarmante". Le risque persiste, et de nouvelles précipitations importantes sont attendues, selon l'agence de presse autrichienne APA. Jusqu'à 60 litres d'eau par mètre carré sont attendus dans les heures à venir. La situation critique empire sur la rivière Kamp, où une inondation centenaire est redoutée. APA signale que plusieurs villages sont maintenant inaccessibles par la route.

En Autriche orientale, les services ferroviaires entre Amstetten et St. Valentin ont été suspendus, comme l'a annoncé la compagnie de chemins de fer ÖBB. Cette ligne fait partie de la liaison ferroviaire Vienne-Allemagne. À Vienne, plusieurs maisons sont maintenant sous l'eau. La rivière Wien a débordé, et plusieurs lignes de métro ont été fermées.

Niveaux d'eau en hausse en Saxe et en Bavière

Au moins quatre personnes sont mortes dans la région sud-est roumaine de Galati samedi, selon les autorités. Des habitants ont été vus pataugeant dans l'eau jusqu'à la poitrine, et plus de 4 000 ménages ont été touchés. En République tchèque, quatre personnes ont été emportées par les eaux et sont maintenant portées disparues. La police a rapporté que trois personnes ont été emportées dans une voiture dans la ville du nord-est de Lipova-Lazne, et qu'un autre homme a été emporté par les eaux d'un ruisseau dans la région sud-est.

La situation en République tchèque est la plus critique dans le nord-est, où une grande partie de la ville d'Opava a été évacuée en raison des inondations. Dans le sud, un barrage a cédé, inondant les villes et villages adjacents. À Brno, dans le sud-est de la République tchèque, un hôpital a été évacué dès samedi, et la région de Moravie-du-Nord a déclaré l'état d'urgence. Bratislava, la capitale de la Slovaquie, a également déclaré l'état d'urgence samedi.

En Autriche, la tempête "Boris" (connue sous le nom d'"Anett" en Allemagne) a semé le chaos. Des parties du Tyrol ont été ensevelies sous un mètre de neige - il y a une semaine à peine, les températures avaient dépassé 30 degrés. La tempête a causé des ravages dans toute l'Europe centrale et orientale, faisant monter les niveaux de crue dans les États allemands de Saxe et de Bavière tout au long du week-end.

