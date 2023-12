Une restauration permet de sauver de mystérieuses sculptures de château d'un dégât des eaux, révélant de nouveaux détails

Construit en 1092 par Guillaume II, le château de Carlisle a été historiquement le château le plus assiégé d'Angleterre, selon l'organisation caritative English Heritage.

En 1315, le roi écossais Robert le Bruce a tenté de s'en emparer et, en 1568, Marie, reine d'Écosse, a été retenue prisonnière dans l'une de ses tours. Le château a joué un rôle important dans la guerre civile anglaise et les troupes jacobites de Bonnie Prince Charlie s'en sont emparées au XVIIIe siècle.

L'élément le plus important du château est le donjon - ou grande tour - qui présente une série de sculptures mystérieuses au deuxième étage.

Ces sculptures représentent des créatures réelles et mythiques, comme des dauphins, des chevaux, des sangliers, des saumons, des sirènes, un léopard, Saint-Georges et le dragon, ainsi que des symboles religieux et bien d'autres choses encore.

Certains détails, comme la rose blanche de la maison d'York et l'insigne de sanglier de Richard III, les datent des années 1480.

Les historiens de l'English Heritage pensent que les sculptures ont été réalisées par des amateurs plutôt que par des artisans professionnels, à l'aide d'instruments tranchants, tels que des couteaux.

On pensait à l'origine que les images avaient été sculptées par des prisonniers dans la tour, mais des recherches récentes suggèrent qu'elles pourraient avoir été créées par des membres de la garnison ou de la maison, a indiqué l'organisation.

Outre la sauvegarde des sculptures pour la postérité, la restauration a également révélé des éléments inédits, notamment une scène de chasse au cerf et le profil d'un chevalier.

English Heritage s'est lancé dans le projet de restauration au début de l'année, car les pluies plus abondantes de ces dernières années ont accéléré les dégâts causés par l'eau au château et aux sculptures.

L'équipe de restaurateurs spécialisés a enlevé à la main, sans produits chimiques, des centaines d'années de sédiments et de dégâts causés par l'eau sur les sculptures. L'une de leurs principales tâches consistait à enlever les croûtes blanches de sel à l'aide de pochoirs, de brosses et de scalpels.

Juliet Fellows-Smith, responsable du patrimoine anglais au château de Carlisle, a déclaré dans un communiqué de presse : "Cette année marque les 900 ans de la construction du donjon en pierre et grâce au travail acharné de nos équipes de spécialistes, le tissu historique et les images intrigantes gravées dans les murs au 15e siècle sont protégés pour les années à venir.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com