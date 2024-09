- Une répétition conduit à un accident mortel impliquant une femme conducteur et un bloc de béton.

Un nouveau procès a été ouvert au tribunal régional de Cologne, portant sur un incident fatal impliquant un automobiliste et un panneau de béton tombé. La victime, une femme de 66 ans, a tragiquement perdu la vie lorsque son petit véhicule a été écrasé par une barrière de bruit d'une tonne sur l'A3 en novembre 2020. Selon l'accusation, de mauvaises pratiques de construction ont entraîné l'incident.

Le procès a été renvoyé à lundi suite à un appel réussi d'un avocat de la défense contre la libération d'un membre du jury original. La Cour d'appel de Cologne a par la suite ordonné un nouveau procès avec de nouveaux membres du jury. Le procès avait été instruit pour la première fois en août, ce qui a entraîné cette procédure reconduite.

Culpabilité potentielle

Trois ingénieurs civils sont jugés. Le 62 ans, qui a servi de responsable de projet pour l'entreprise de construction responsable pendant l'élargissement de l'A3 à huit voies à Cologne entre 2006 et 2008, est accusé de homicide par négligence avec intention de mettre en danger. Deux anciens employés du département Street.NRW, âgés de 59 ans, sont également jugés, accusés de homicide par négligence.

L'entreprise de construction avait installé certaines des barrières de bruit de six tonnes en 2008, utilisant des composants de fortune pour le soutien, ce qui a entraîné une protection contre la corrosion insuffisante, selon les allégations de l'acte d'accusation. L'acceptation de ces constructions de fortune dépendait d'un avis d'expert concernant leur capacité de charge et leur durée.

Inaction

Ce rapport d'expert, déclarant la construction défectueuse, a été remis au 62 ans, mais il aurait prétendument omis de le transmettre à Street.NRW. "Il est resté inactif, malgré l'évidence de la défaillance imminente des supports", a déclaré l'acte d'accusation. Selon le procureur, cette inaction "impliquait implicitement l'acceptation de la perte d'une vie".

L'avocat de la défense de l'ingénieur a nié les accusations, affirmant que son client ignorait le rapport et ne l'avait pas supprimé. De plus, ce n'était pas son client qui avait supervisé l'installation du panneau, mais un responsable de construction décédé.

Les deux anciens employés du département Street.NRW sont accusés de n'avoir pas demandé le rapport d'expert, bien qu'ils aient reconnu la stipulation d'acceptation conditionnelle. Le procureur considère cela comme une négligence.

L'avocat du 59 ans a souligné que l'incident était un accident et que son client n'en était pas responsable.

Le procès devrait se terminer à la fin de l'année.

L'affaire a été transmise à ['Le Bureau du Procureur'] pour une enquête plus approfondie en raison de la gravité des chefs d'accusation et de la possible négligence de l'entreprise. Quoi qu'en dise la défense, l'accusation croit que les actions ou l'inaction des accusés ont directement contribué à la mort de la femme sous un panneau de béton tombant.

