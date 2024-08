- une rémunération substantielle demandée pour "l'opération Jour du Chacal"

Suite à sa victoire aux Oscars 2015 pour son interprétation du physicien Stephen Hawking dans "The Theory of Everything", l'acteur britannique Eddie Redmayne (42 ans) a acquis une notoriété plus large. Il s'est fait connaître pour son rôle de Magizoologiste Newt Scamander dans le spin-off de Harry Potter "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Selon les récents rapports, Redmayne est sur le point de recevoir un revenu sans précédent pour son rôle dans la série Sky "The Day of the Jackal".

Une Nouvelle Approche d'un Thriller Classique

Cette série est une interprétation moderne du thriller populaire écrit par l'auteur à succès Frederick Forsyth (86 ans), publié pour la première fois en 1971 et adapté au cinéma en 1973 avec Edward Fox (87 ans) et à nouveau en 1997 avec Bruce Willis (69 ans) en tant que personnage principal. L'intrigue tourne autour d'un tueur à gages réputé chargé d'éliminer une figure politique de premier plan.

Selon le "Mirror britannique", Redmayne est prévu pour toucher une rémunération substantielle d'un million de livres (environ 1,2 million d'euros) par épisode pour son interprétation dans l'adaptation de la série. Selon le rapport, ce thriller en dix épisodes battra un nouveau record financier pour la production de séries de Sky.

"The Day of the Jackal" est prévu pour être diffusé en exclusivité sur Sky et WOW le 07.11.2024.



