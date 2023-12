Une relation pas si spéciale que cela : L'histoire mouvementée des propriétaires américains investissant dans le football anglais

Les supporters affirment que leur approche non interventionniste montre que les propriétaires américains ne comprennent pas, ou très peu, pourquoi les fans de football anglais se passionnent tant pour les clubs qu'ils soutiennent.

Un ancien directeur général de Manchester United, Peter Kenyon, est d'accord avec cette description des propriétaires de son ancienne équipe.

"Je ne crois pas que les Glazers sachent vraiment ce qu'est le football", a déclaré M. Kenyon au podcast Business of Sport de The Athletic le mois dernier, en faisant référence aux propriétaires de Manchester United.

"Je ne suis pas sûr que les gens qui sont dans ce club sachent ce qu'est le club".

Le report du match de dimanche entre Manchester United et Liverpool en raison de manifestations de supporters - qui ont parfois dégénéré - a mis en lumière le mécontentement de nombreux supporters à l'égard de la façon dont la famille Glazer gère l'équipe la plus titrée de la Premier League.

La police estime que plus de 1 000 manifestants ont envahi la pelouse du stade Old Trafford avant le match contre Liverpool.

Quelque 200 personnes se sont également rassemblées devant l'hôtel Lowry, à Salford, où les joueurs de Manchester United étaient hébergés avant le match, pour protester contre les propriétaires américains du club.

En réponse à cette manifestation, Manchester United a publié un communiqué dans lequel on peut lire ce qui suit : "Le club ne souhaite pas que les manifestants pacifiques soient punis, mais il travaillera avec la police pour identifier les personnes impliquées dans des activités criminelles, et il prendra ses propres sanctions à l'encontre de tout abonné ou membre identifié... Nous restons attachés au dialogue et à l'engagement avec nos supporters par le biais du forum des supporters et d'autres canaux appropriés".

Le mécontentement des fans de United à l'égard des Glazers s'est intensifié après que six des plus grands clubs anglais se sont engagés le mois dernier à rejoindre la Super Ligue européenne (ESL), une compétition de plusieurs milliards de dollars regroupant 12 des plus grandes équipes du football européen. Manchester United était l'un de ces 12 clubs.

Bien que le projet ait échoué moins de 48 heures après son annonce, l'absence de consultation des supporters a galvanisé de nombreux supporters, et pas seulement ceux de United, qui ont l'intention de reprendre un semblant de contrôle sur ce qu'ils paient cher pour voir jouer.

Les six membres fondateurs de la Premier League se sont finalement retirés de l'ESL, à commencer par Chelsea et Manchester City, à la suite de nombreuses critiques de la part des supporters, des médias, des politiciens et même de la royauté.

L'implication d'Arsenal et de Liverpool dans le projet raté de Super League a également suscité le mécontentement des supporters à l'égard de leurs propriétaires respectifs, Kroenke et Henry, ainsi que du président de Liverpool, Tom Werner.

Arsenal, par exemple, fait payer aux supporters jusqu'à 132 dollars pour assister à un match.

Lundi, la Premier League a publié une déclaration dans laquelle elle reconnaît "la force des sentiments et le droit des supporters à savoir ce qui se passe" en abordant les manifestations à Old Trafford.

"Nous nous engageons à maintenir un dialogue étroit avec les supporters et leurs représentants, alors que nous travaillons avec la FA et le gouvernement pour trouver des solutions, mais nous demandons que toutes les protestations soient pacifiques", a ajouté le communiqué.

CNN a contacté la famille Glazer, Kroenke et Henry pour obtenir des commentaires.

Dette

Depuis qu'elle a pris les rênes de Manchester United en 2005, la famille Glazer - qui possède également les Tampa Bay Buccaneers de la NFL - n'a jamais vraiment réussi à convaincre les supporters.

"Après seize ans, aucun membre de la famille Glazer n'a jamais eu la moindre conversation avec nous", a déclaré le Manchester United Supporters Trust (MUST), un groupe de plus de 200 000 supporters du club, dans un communiqué publié lundi.

Lorsque la famille Glazer a repris le club, les supporters qui ont parlé à CNN craignaient qu'il soit criblé de dettes et que la famille ne s'intéresse qu'à sa marque, qui n'est concurrencée que par le Real Madrid, et à ses revenus. Manchester United n'avait pas de dettes avant que les Glazers ne rachètent l'équipe.

Selon les derniers comptes du club publiés le 4 mars 2021, la dette nette du club est de 630,7 millions de dollars (455,5 millions de livres sterling). En décembre 2019, avant le début de la pandémie de coronavirus, la dette nette du club atteignait 283,16 millions de dollars (203,6 millions de livres sterling).

La priorité des Glazer est le succès sur le terrain et la famille peut se prévaloir d'un investissement net de 240,3 millions de dollars (200 millions d'euros) dans l'acquisition de joueurs au cours des deux dernières années, soit plus que n'importe quel autre grand club européen. L'investissement total s'élève à plus de 1,081 milliard de dollars (900 millions d'euros) depuis 2013.

Dimanche, ce n'était pas la première fois que les fans de United organisaient une manifestation. En 2010, MUST a organisé une manifestation au cours de laquelle les fans ont porté des écharpes vertes et or lors des matchs, les couleurs d'origine du club, abandonnant ainsi les ironiques colliers rouge et blanc.

Alors que les Glazers mettent en avant l'augmentation fulgurante des recettes commerciales du club, MUST réclame un modèle de propriété plus orienté vers les supporters après les manifestations de dimanche.

Dans son communiqué de lundi, MUST a présenté un plan en quatre points visant à "rééquilibrer la structure actuelle de l'actionnariat en faveur des supporters", exigeant une réponse des Glazers d'ici vendredi.

Une partie de ce plan prévoit un "plan d'action" qui donnerait aux supporters des droits de vote similaires à ceux de la famille Glazer.

L'un des points concerne la possibilité pour les supporters de Manchester United d'acheter des actions de la famille Glazer dans le club jusqu'à ce qu'elle soit "réduite à une minorité, voire rachetée".

Ce type de modèle est un clin d'œil à la règle de propriété 50+1 qui prévaut dans le football allemand, où les investisseurs externes et les partenaires commerciaux - tels qu'Audi ou Adidas - ne sont pas autorisés à prendre le contrôle, mais où les membres, qui sont souvent aussi des supporters, conservent la majorité des actions des clubs.

Le génie sort de la bouteille

Si Manchester United et les Glazers sont actuellement sous le feu des projecteurs, les supporters ont dirigé leur colère contre d'autres propriétaires américains ces dernières semaines en raison de leur participation à l'ESL.

À Arsenal, des manifestations ont eu lieu il y a quelques week-ends devant l'Emirates Stadium de Londres pour demander à Kroenke de vendre ses parts dans le club.

Bien que Daniel Ek, fan d'Arsenal et fondateur de Spotify, ait annoncé son intention de soumettre une offre pour le club, Kroenke a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de vendre.

À Liverpool, qui s'enorgueillit du lien étroit avec ses supporters - symbolisé par le slogan "This Means More" - la nouvelle de l'adhésion du club à l'ESL n'a pas été bien accueillie.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Liverpool, le propriétaire du club, M. Henry, considéré comme l'un des principaux instigateurs de la Super League, s'est montré contrit.

"Au cours des dernières 48 heures, vous avez été très clairs sur le fait que cela ne tiendrait pas. Nous vous avons entendu. Je vous ai entendu. Je tiens à m'excuser auprès de Jurgen [Klopp, le manager], de Billy [Hogan, le PDG], des joueurs et de tous ceux qui travaillent si dur à Liverpool pour que nos supporters soient fiers", a déclaré M. Henry, propriétaire des Red Sox de Boston, les géants de la MLB. "Ils n'ont absolument aucune responsabilité dans cette perturbation.

"Ils ont été les plus perturbés, et ce de manière injuste. C'est ce qui fait le plus mal. Ils aiment leur club et s'efforcent de vous rendre fiers chaque jour. Je sais que toute l'équipe de Liverpool possède l'expertise, le leadership et la passion nécessaires pour rétablir la confiance et nous aider à aller de l'avant.

Joseph DaGrosa, investisseur américain et président de Kapital Football Group, qui a déjà participé à des discussions avec des clubs de Premier League, estime que les propriétaires actuels se sont mis en difficulté en "considérant la propriété d'un club comme celle de n'importe quelle autre entreprise, c'est-à-dire en ayant à l'esprit la recherche du profit"

"Nous n'avons jamais cru que la Super League irait de l'avant parce que nous savions qu'elle n'obtiendrait pas le soutien des supporters", a déclaré M. DaGrosa à CNN Sport.

"Si nous n'avons pas été surpris par la réaction des supporters, nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle la situation s'est aggravée et par les protestations qui ont eu lieu.

Les résultats spécifiques souhaités par les supporters protestataires varient.

Certains voudraient voir des propriétaires différents dans leurs clubs, tandis que d'autres voudraient que le modèle de propriété 50+1 utilisé en Allemagne soit mis en œuvre au Royaume-Uni, mais le message est clair : il faut en finir avec l'impression que les clubs sont dépouillés de leurs actifs, ou que les propriétaires se concentrent uniquement sur la génération de revenus.

On ne sait pas encore si le gouvernement britannique interviendra pour mettre en œuvre une législation visant à modifier la structure des lois sur la propriété des clubs de football.

Cependant, ce que les dernières semaines ont montré, c'est que le génie est sorti de la bouteille - les supporters veulent que les clubs anglais les écoutent vraiment.

