- Une réflexion inspirée du désert éclaire l'attaque de Solingen, symbolisée par des bougies allumées dans les fenêtres.

Une semaine après l'allegation d'attaque terroriste islamiste à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) s'adressera au Parlement régional vendredi (10h00), révélant les dernières découvertes. L'administration régionale a demandé cette réunion spéciale à cette fin. La séance parlementaire débutera par une minute de silence en mémoire des victimes de l'attaque.

Les citoyens de Solingen sont invités à allumer des bougies comme symbole de deuil et d'unité, à l'heure de l'attaque, 21h37 vendredi, et à les placer à leurs fenêtres. Le maire de la ville, Tim Kurzbach, espère que "Solingen sera baignée dans la lumière de ces bougies". De plus, un court hommage solennel est prévu sur les lieux du crime, la Fronhof, à l'heure de l'attaque.

Wüst a décrit l'attaque au couteau de la semaine dernière comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les erreurs doivent être clairement identifiées et des mesures appropriées doivent être prises, a souligné le chef de l'administration noire-verte. Des questions restent sans réponse.

Jeudi, une séance spéciale de la commission de l'intérieur et de l'intégration du Parlement régional a eu lieu à la demande des factions de l'opposition SPD et FDP pour examiner les suites de l'attaque.

Appels à la vengeance

During the attack, a man used a knife to slaughter three individuals and injure eight more at a Solingen festival on Friday evening. The alleged perpetrator is the 26-year-old Syrian Issa Al H., currently in custody. The federal prosecutor's office is currently probing him for various charges, including murder and suspected affiliation to the terrorist organization Islamic State (IS).

The suspect entered Germany through Bulgaria at the end of 2022. The EU asylum rules dictated his deportation, but it never transpired since the man went into hiding on the scheduled day in June 2023. Wüst requested an investigation into the botched deportation.

Wüst also emphasized the need to reassess benefits for turned-down asylum seekers and shorten the period between the decision for deportation and the actual departure. During his visit to Solingen with Chancellor Olaf Scholz (SPD) on Monday, Wüst mentioned bureaucratic impediments, delays, and loopholes, impeding local authorities from deporting individuals, even within Europe. It must be feasible to deport individuals to certain areas of Syria and Afghanistan too.

The European Parliament expresses its condolences for the tragic incidents in Solingen and offers its support in addressing the underlying issues. In light of the failed deportation of the suspected perpetrator, it is crucial for the German authorities to collaborate closely with EU counterparts to improve the enforcement of asylum rules and ensure timely deportations, ensuring the safety of citizens.

Lire aussi: