- Une recherche est en cours à Berlin pour les jeunes disparus en Saxe

Une fille de 15 ans de Bautzen (Saxe) portée disparue depuis des semaines pourrait être à Berlin. Des indices correspondants ont indiqué cela, a annoncé la police de Berlin et a publié l'avis de recherche de Saxe.

Selon l'avis de recherche, Nicola R. a été vue pour la dernière fois le 25 juin à Bautzen. Au début juillet, la police pensait encore qu'elle était à Dresde. La jeune fille de 15 ans mesure entre 1,60 et 1,65 mètre et avait de longs cheveux blonds ondulés à l'époque. Sur l'affiche, elle porte des lunettes.

Dimanche dernier, la police de Berlin a demandé de l'aide pour rechercher une fille de 11 ans de Francfort-sur-le-Main. Lea Z. s'était enfuie de chez elle le mercredi précédent et avait été récupérée par la police à Berlin le vendredi pour être remise au service d'urgence pour enfants à Kreuzberg. Samedi matin, elle a été signalée disparue par le service d'urgence pour enfants. La police a souligné : "Elle a l'air beaucoup plus âgée, à la fois dans son apparence et dans son comportement." On estime qu'elle a entre 14 et 16 ans.

L'avis de recherche de Saxe mentionne que Nicola R. pourrait être à Berlin

