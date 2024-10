Une réapparition potentielle des atrocités du 6 janvier pourrait ne pas influencer les prochaines élections.

Enquêteur spécialisé Jack Smith et l'ex-congressiste Liz Cheney ont porté l'affaire des allégations de fraude électorale de Trump en 2020 à son paroxysme, alors qu'il est en pleine course serrée avec la candidate démocrate Kamala Harris. Cette situation évoque un chapitre honteux de l'histoire américaine.

Cheney, accompagnant Harris dans le Wisconsin, s'est présentée comme une force bipartisane empêchant Trump de regagner la Maison Blanche. Malgré l'assaut du Capitole par des partisans de Trump, ses tentatives de falsifier une élection équitable et ses efforts constants pour miner le système démocratique américain, la possibilité de son retour persiste.

Cette situation met en évidence le paysage fracturé de la nation et l'empressement du parti républicain à conserver le pouvoir. Plus important encore, elle met en évidence l'attrait puissant qui a fait de Trump une autorité politique historique et durable.

Cheney, une conservatrice stricte, s'est alliée à Harris dans l'État clé du Wisconsin pour convaincre les modérés et les républicains suspicieux envers Trump de voter pour la démocrate, malgré leurs différences de politiques.

S'adressant à la foule à Ripon, Wisconsin, Cheney a déclaré : "La valeur conservatrice la plus fondamentale est la loyauté envers notre Constitution." Elle a souligné : "Aujourd'hui, notre république fait face à une menace sans précédent."

Cheney a accusé Trump de manquer d'empathie. "Donald Trump est mesquin, vindicatif et cruel, et Donald Trump n'est pas apte à gouverner cette grande nation."

Cette réunion mémorable a été marquée par le chaos politique déclenché par les activités de Trump quatre ans plus tôt. Une différence notable dans le paysage politique américain : le père de Cheney, l'ancien vice-président Dick Cheney - connu pour son impopularité auprès des démocrates - a également endorsed Harris. Cheney a déclaré : "Je n'ai jamais voté pour un démocrate, mais cette année, je vote fièrement pour la vice-présidente Kamala Harris."

Durante son mandat à la Chambre, Cheney a finalement perdu son poste de dirigeante et a été battue lors d'une primaire par un rival après avoir opposé Trump lors de ses tentatives de contester la volonté des électeurs en 2020. De plus, elle a joué un rôle de premier plan dans un comité spécial bipartisan plaidant en faveur de poursuites criminelles contre l'ancien président impeaché à deux reprises pour l'attaque du 6 janvier 2021. Dans un État disputé, le soutien de Cheney dans le Wisconsin pourrait faire pencher la balance de l'élection.

Dans la semaine à venir, Cheney et d'anciens membres de l'équipe de Trump, Alyssa Farah Griffin, Cassidy Hutchinson et Sarah Matthews, débattront du comportement de Trump lors d'une réunion en Pennsylvanie, exclusivement révélée par CNN.

Harris a exprimé son admiration pour le courage de Cheney et a promis : "Quiconque prône la suppression de la Constitution des États-Unis, comme l'a fait Donald Trump, ne doit jamais plus prétendre à la présidence de notre nation."

L'apparition de Cheney a suivi le retour de Smith sur le devant de la scène, avec un document judiciaire déclassifié offrant de nouveaux éléments sur sa poursuite contre Trump, qui a bloqué les tentatives précédentes de le traduire en justice avant l'élection.

Smith affirme que Trump a dit à ses proches : "Ça n'a pas d'importance que vous ayez gagné ou perdu l'élection. Vous devez quand même vous battre de toutes vos forces." Ce document représente la tentative de Smith de sauver son dossier compromis par la majorité conservatrice de la Cour suprême, qui a accordé l'immunité à Trump et aux anciens présidents pour leurs actions pendant leur mandat.

Conséquences politiques incertaines du regain de focus sur le 6 janvier

Le regain de focus sur le refus de Trump de reconnaître le résultat de l'élection de 2020 et l'attaque du Capitole du 6 janvier pourrait sembler être un revers politique pour Trump. Cependant, c'est un testament du succès de Trump pour réécrire l'histoire que ce sujet ne soit peut-être pas un facteur déterminant dans l'élection.

En quittant la Maison Blanche en janvier 2021, avec la ville séparée par des clôtures de sécurité et sans assister à l'investiture de Joe Biden, il aurait été inimaginable de penser que Trump pourrait avoir de bonnes chances de récupérer la présidence pour un deuxième mandat non consécutif.

Malgré avoir horrifié de nombreux Américains, le comportement de Trump après l'élection n'est pas perçu comme disqualifiant par une partie importante de la population. Trump a contesté les allégations de ses adversaires selon lesquelles il représente une grave menace pour la Constitution en affirmant que Biden et Harris représentent la véritable menace et en accusant leur rhétorique d'avoir inspiré deux tentatives d'assassinat contre lui. "Je pense que j'ai pris une balle dans la tête à cause de ce qu'ils disent de moi", a déclaré Trump lors d'un débat avec Harris le mois dernier. "Ils parlent de démocratie. Je suis une menace pour la démocratie. Ce sont eux la menace pour la démocratie."

La poigne de Trump sur la base républicaine lui a permis d'intimider la plupart des dirigeants du parti pour qu'ils le soutiennent et rejoignent sa campagne pour réviser son comportement après l'élection. Il a également renouvelé les doutes sur l'intégrité du système électoral alors que le vote précoce commence cette année pour éviter un autre potentiel revers.

La capacité de Trump à persuader les républicains qu'il était victime de persécution politique a contribué à sa victoire dans les primaires républicaines. Et la perspective d'un autre président démocrate commence à adoucir certaines des blessures les plus profondes des républicains de 2020. Par exemple, Trump est prévu pour collaborer avec le gouverneur de Géorgie Brian Kemp vendredi dans un État

En dehors de l'affaire de l'élection fédérale, Trump est confronté à une situation similaire en Géorgie basée sur des lois sur le racket. Un juge nommé par Trump a annulé une autre poursuite de Smith - concernant la mauvaise gestion de documents classifiés au club de Trump en Floride - bien que le procureur spécial conteste sa décision.

Smith expose un récit dévastateur - mais Trump a évité jusqu'à présent un procès

Dans sa dernière soumission au tribunal de district à Washington, Smith allègue que Trump a tenté d'inverser les résultats électoraux légitimes dans sept États où il a perdu. En tant que défendeur dans cette affaire et dans tous les autres procès criminels contre lui, Trump a droit à la présomption d'innocence.

Compte tenu de l'atmosphère politique hautement partisane, le procureur spécial était destiné à rencontrer des accusations de partialité, car, malgré son indépendance nominale, il opère sous la supervision de Garland, le procureur général de Biden. Cependant, ne pas poursuivre un président qui a échappé à la responsabilité politique lorsque les sénateurs républicains ont refusé de le condamner lors de son deuxième procès en destitution, pourrait établir un précédent précaire favorable aux présidents futurs qui cherchent à ignorer les pertes électorales.

Bien que Smith doive encore convaincre un jury que Trump a violé la loi, les faits essentiels ne sont pas contestables.

L'ancien président a refusé de reconnaître le résultat de l'élection de 2020 qu'il a perdue. Ses accusations de fraude - souvent dépourvues de preuves - ont été rejetées par divers juges et même par la Cour suprême. Il a encouragé une gathering à Washington et a incité ses partisans, qui ont endommagé le Capitole et agressé les officiers de la force de l'ordre. L'ancien président a célébré ceux qui ont tenté de bloquer la certification électorale comme des héros et a promis de les gracier s'il retrouve le pouvoir. Ses actions n'ont pas seulement menacé le principe américain cher de transitions pacifiques entre les présidents. Elles ont miné la confiance de millions d'Américains dans le système juridique et électoral.

Biden a mis en avant la menace de Trump à la démocratie comme le principal objectif de sa candidature présidentielle maintenant abandonnée, avertissant que son prédécesseur représente un danger sans précédent pour les valeurs fondamentales de l'Amérique. Cependant, Harris, tout en reconnaissant les périls de Trump, met en avant la transformation générationnelle qu'elle offre comme son principal objectif.

Sa méthode est une reconnaissance du fait qu'il y a de nombreux autres problèmes - tels que les prix alimentaires élevés, les coûts du logement et les frais de garde d'enfants - qui captivent l'attention des électeurs tout autant, sinon plus, que les alarmes quelque peu abstraites de la démocratie.

Selon un sondage CNN/SSRS de septembre, environ 4 électeurs potentiels sur 10 classaient l'économie comme le principal facteur à prendre en compte lorsqu'ils choisissent un candidat. La protection de la démocratie arrivait en deuxième position avec 21 %, l'immigration avec 12 % et l'avortement avec 11 %. Les partisans de Harris étaient plus enclins que les autres à donner la priorité à la protection de la démocratie (37 %) plutôt qu'à l'économie (21 %).

Bien que les événements du 6 janvier 2021 aient été terrifiants, ils ne sont pas le principal sujet quatre ans plus tard.

Mais si Trump gagne, les historiens futurs pourraient se demander pourquoi un ancien président qui a cherché à démanteler la démocratie pour maintenir le pouvoir a pu exploiter le même système pour regagner la Maison Blanche.

La nouvelle mise au point sur les actions de Trump entourant l'élection de 2020 et l'émeute du Capitole a suscité des débats au sein du parti républicain sur la loyauté aux principes démocratiques. Cheney, qui s'est exprimée contre les tentatives de Trump pour sous

