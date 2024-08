Exploration Interne et Externe : Édition de la Suite - Une réalisation extraordinaire dans le domaine des blockbusters d'animation

"Frozen 2" a récemment été détrôné en tant que film d'animation le plus rentable de tous les temps, et "Inside Out 2" vise maintenant à battre le prochain record. Le suite de 2015 du succès de Pixar est le premier film d'animation à dépasser un milliard de dollars de recettes en dehors des États-Unis, rejoignant un club exclusif de douze autres films.

Dans le monde entier, "Inside Out 2" a déjà rapporté 1,649 milliard de dollars, ce qui le place parmi les 10 films les plus rentables de tous les temps. L'Allemagne a été un contributeur significatif à son succès, avec près de 5 millions de billets vendus, ce qui en fait le film le plus rentable de l'année en Allemagne et dans le monde.

Lions, Dinosaures et une suite

Dans un avenir proche, "Inside Out 2" pourrait grimper encore plus haut dans les classements. "Le Roi Lion" (2019) est à seulement 15 millions de dollars de 1,663 milliard de dollars, tandis que "Jurassic World" (2015) est à 22 millions de dollars de 1,671 milliard de dollars de recettes.

Cependant, "Inside Out 2" devra tout donner pour atteindre le top 5. "Spider-Man: No Way Home" est actuellement en tête avec un net avantage à 1,928 milliard de dollars.

Des plans sont en cours chez Pixar Animation Studios et Walt Disney pour exploiter le succès de "Inside Out 2" en créant une série pour Disney+ se déroulant dans l'esprit de Riley. Contrairement au film original, l'accent sera mis sur ses rêves plutôt que sur ses émotions personnifiées, avec "Dream Productions" en tête d'affiche.

