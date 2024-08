Entretien émotionnel avec l'acteur Sam Neill (76)

- Une question lors d'un entretien le rend émotif

"Wow, c'est une question assez profonde," a répondu Neill, une larme roulant sur sa joue. "Je ne suis pas sûr de pourquoi cette question m'a autant touché, mais c'est le cas."

À 76 ans, Neill a révélé que ses parents appartenaient à une génération qui avait connu de nombreuses épreuves. Ils avaient connu la Grande Dépression et sa mère avait perdu son père pendant la Première Guerre mondiale. Malgré ces difficultés, ils étaient des personnes résilientes.

Une leçon difficile mais précieuse

Neill a partagé une histoire de ses années d'étudiant où il avait négligé ses études en raison de son implication dans le théâtre et ses histoires d'amour. À l'approche des examens, il s'est retrouvé dans une situation de panique et a confié ses craintes à sa mère.

"Je lui ai dit, 'Je pense que je suis en train de craquer et j'ai des examens dans quelques semaines et je ne sais pas quoi faire'," se souvient Neill. "Et elle m'a juste regardé et a dit, 'Eh bien, il va falloir te ressaisir, n'est-ce pas?'"

Neill considère cela comme la meilleure leçon qu'il a apprise de sa mère. "Parfois, il faut simplement se ressaisir," a-t-il déclaré. "C'est une leçon difficile, mais c'est une leçon précieuse."

Né en 1947 en Irlande du Nord dans une famille militaire, le père de Neill, Dermot, était un officier de l'armée néo-zélandaise de deuxième génération, et sa mère, Priscilla, était anglaise. La famille est revenue en Nouvelle-Zélande en 1954.

Sam Neill parle de sa bataille contre le cancer

Neill a également discuté de son diagnostic de cancer du sang et des traitements de chimiothérapie difficiles qu'il a subis. Il a partagé son diagnostic pour la première fois dans ses mémoires en mars 2023. Pour faire face aux effets secondaires, Neill a changé de traitement avec une plaisanterie, "Je ne voulais pas avoir l'air d'un pouce chauve, alors j'ai changé de traitement," a-t-il déclaré. "Pendant un moment, j'ai eu l'air comme ça - c'était assez embarrassant. J'ai perdu ma barbe et ma dignité avec elle."

Neill a révélé que son cancer était actuellement en rémission, mais qu'il devrait subir une chimiothérapie mensuelle pour un avenir prévisible.

