Une puissance réduite dans la BMW Série 1 mais une satisfaction de conduite

La deuxième incarnation de la BMW 1 Series à traction avant fait son retour sur le marché après une absence de cinq ans. Cette nouvelle série de modèles représente-t-elle un pas en avant ?

Lorsqu'elle est apparue pour la première fois il y a cinq ans (le premier modèle BMW à traction avant était la 2 Series Active Tourer en 2014), la première BMW 1 Series à traction avant a divisé les critiques automobiles. Certains ont désapprouvé la sensibilité de la direction et la transition de la boîte automatique à convertisseur de couple au dual-clutch. D'autres ont salué l'espace supplémentaire. Il va sans dire que l'absence de tunnel de transmission et le montage transversal plutôt que longitudinal du moteur économisent de l'espace, ce qui bénéficie aux passagers.

Maintenant, la deuxième génération s'apprête à faire ses débuts, et les fans sont aux aguets. En examinant la fiche technique, certaines voix sceptiques se font déjà entendre. Pourquoi le 120 (maintenant sans suffixe de lettre) avec un poids à vide de 1500 kg met-il environ une seconde de plus pour atteindre 100 km/h que le précédent 120i ? La réponse est simple - la nouvelle version a 8 chevaux de moins en puissance par rapport à la précédente. La puissance provient de 156 chevaux et 20 chevaux électriques, avec un moteur électrique dans la boîte de vitesses dual-clutch à sept vitesses fournissant un couple supplémentaire de 55 Nm. La gestion de produit explique la réduction de puissance en affirmant que le 120 est plus comparable à l'ancien 118i. Un argument intrigant.

120 maintenant signifie trois cylindres

Quoi qu'il en soit, le 120 (maintenant étiqueté "F70") utilise le moteur B38 à trois cylindres de la précédente 118i. Vous pouvez l'entendre dès le premier tronçon - il commence par un bourdonnement central au lieu d'un ronronnement lisse, mais la perte de puissance n'est pas immédiatement perceptible. Dans l'utilisation quotidienne, l'accélération nominalement slightly lower is insignificant. Ce qui est plus surprenant, c'est que le boost n'élimine pas entirely le léger temps de réponse turbo du moteur Otto de haute technologie. BMW a équipé le moteur à essence de 240 Nm avec une injection directe de carburant dans la chambre de combustion ou le collecteur d'admission pour une efficacité, et il fonctionne selon le principe de Miller avec des temps d'ouverture de soupape d'admission plus courts. Cela réduit la consommation de carburant à moins de six litres aux 100 km dans le cycle WLTP.

Celles et ceux qui optent pour le M135 xDrive considérablement plus cher (56 200 euros au lieu de 37 900 euros de prix de base) sont probablement plus intéressés par les performances que par l'économie de carburant. L'équipe de presse BMW a également apporté ce modèle pour les essais. Les versions supérieures disponibles, peintes en vert signalé de manière distinctive, avec 300 chevaux (sans électrification), peuvent consommer jusqu'à huit litres de carburant premium.

En retour, les indicateurs de performance suggèrent que ce modèle M Performance est tout au sujet des performances. Le moteur à quatre cylindres décolle presque sans problèmes de traction, atteignant 100 km/h en 4,9 secondes. En plus de la traction intégrale, les ingénieurs ont également équipé ce modèle d'un différentiel à glissement limité mécanique à l'essieu avant. Et comme une transmission de moteur à combustion complexe avec un build-up de couple retardé, par exemple, par rapport à un moteur électrique et de nombreux changements de vitesse, peut ne pas répondre instantanément en fonction du mode de conduite, il y a une fonction de boost sur la palette de changement de vitesse, similaire à d'autres modèles BMW. Dans ce cas, le passager est solidement maintenu dans la nouvelle conception de siège lors de l'accélération avec une charge moteur pleine.

Le M135 xDrive agressif

En mode Sport, la 1 Series se comporte encore plus agressivement, accentuant chaque passage de vitesse de la boîte de vitesses dual-clutch avec un bref hoquet d'échappement. Cette tonalité composée de manière délibérée peut-elle remplacer le son plus raffiné des six cylindres en ligne à propulsion arrière plus anciens ? Pas vraiment. Mais l'agilité sur une route de campagne sinueuse dissipe cette préoccupation. Vous vous sentez connecté à la machine en conduisant le M135 xDrive de 1,6 tonne (l'"i" est absent ici et sera réservée aux véhicules électriques à l'avenir).

De nombreuses améliorations dans le domaine de la suspension sont destinées à améliorer la précision de direction de la BMW 1 Series. Le corps est plus rigide, et une barre anti-roulis dans le compartiment moteur génère encore plus de rigidité. La version supérieure peut virer plus sharply, ce qui pourrait également être dû à un rapport de direction légèrement modifié, mais on pourrait difficilement reprocher au compact sports car agile de manquer de plaisir. En outre, les occupants sont agréablement maintenus au centre pendant les virages rapides grâce à des sièges sportifs profilés avec une sellerie en Alcantara.

En même temps, la nouvelle 1 Series a grandi d'environ quatre centimètres en longueur pour atteindre 4,36 mètres, tout en conservant le même empattement de 2,67 mètres. Le prédécesseur était à peine ressenti comme serré, mais l'impression en entrant est toute différente : les boutons physiques ont presque disparu, remplacés par le système d'exploitation BMW 7, qui prend un peu de temps pour s'y habituer. On verra si l'on peut s'adapter à ou vouloir l'automatisation de la conduite de niveau 2 en option.

La calandre illuminée est maintenant standard, servant de boost visuel, surtout dans les conditions de crépuscule. Autrement, la petite voiture se présente de manière agréable et sobre, évitant l'utilisation excessive de plis dans la tôle. "Keep it simple" semble être le motto de conception. Les légères encoches dans les feux arrière rappellent la coupé-like X2 et signalent l'appartenance à la famille. En outre, la petite voiture présente le nouveau style BMW, avec la désignation de modèle située dans la zone de l'élégant kink de Hofmeister (pilon C). Sympa.

Pour clarifier, la 120i n'est pas l'option budgétaire. Un autre choix est la 116 sans la propulsion électrique (122 ch), parfaite pour ceux qui recherchent des performances, et disponible à 32 900 euros. De plus, deux options diesel, la 118d et la 120d, sont disponibles à 38 200 et 40 500 euros respectivement. La différence réside dans la 120d qui offre 20 chevaux électriques supplémentaires, portant la puissance du système à 163 ch. La 123 xDrive de gamme moyenne (puissance de système de 218 ch) complète la sélection des modèles. Le choix ne sera pas facile avec ce nouveau modèle, pas plus que la satisfaction de conduite. Essayez-la vous-même.

