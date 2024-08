Une propriétaire de salon de coiffure dit que les forces de l'ordre ont pénétré dans son entreprise sans permission lors d'un événement Kamala Harris le mois dernier

"Violée, méprisée," et "totalement sidérée" est ainsi qu'Alicia Powers, la propriétaire, a décrit l'incident lors d'une interview avec Spectrum News 1 Worcester.

Powers a déclaré à l'affilié qu'un représentant du Service secret américain avait pris contact pour s'excuser, mais l'agence n'a pas confirmé que l'un de ses agents était responsable.

"Le Service secret travaille en étroite collaboration avec nos partenaires du secteur des affaires pour mener à bien nos missions de protection et d'investigation. Le Service secret a depuis communiqué avec le propriétaire de l'entreprise concernée. Nous tenons ces relations en haute estime et nos personnels ne pénétreraient pas, ni n'instruiraient nos partenaires de pénétrer, dans une entreprise sans la permission du propriétaire", a déclaré Melissa McKenzie, porte-parole du Service secret, dans un communiqué à CNN dimanche.

L'événement de Harris s'est déroulé au Colonial Theatre de Pittsfield le 27 juillet. Le lieu se trouve à côté du salon de Powers.

CNN a contacté Powers pour obtenir un commentaire.

Dans une vidéo obtenue par Spectrum News 1 Worcester, on voit une personne fixer quelque chose sur la lentille d'une caméra située sur le porche avant du salon.

Le Service secret travaille régulièrement avec les agences de police locales et régionales pour aider à sécuriser les événements auxquels assistent les personnes que l'agence est chargée de protéger.

CNN a contacté le bureau du shérif du comté de Berkshire et le bureau du procureur du comté de Berkshire pour obtenir un commentaire.

"Je n'ai rien de plus que ce qui a déjà été rapporté par d'autres agences de presse", a déclaré le capitaine Matthew Hill du département de police de Pittsfield dans un communiqué à CNN lundi.

"Comme cela a été rapporté, le département de police de Pittsfield n'a eu aucune implication dans cette affaire. Lorsque le chef Dawley a pris connaissance de cet incident, il a immédiatement contacté les agences concernées et les a informées", a-t-il ajouté. "Le chef Dawley a personnellement contacté le propriétaire la semaine dernière et elle n'a eu que des compliments positifs à dire sur le PPD, sur la manière dont nous avons géré la situation, nos réponses et nos suivis."

"Les seules images que nous avons vues sont les deux mêmes vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux."

CNN's Stephen Watts et Aileen Graef ont contribué à cet article.

Malgré l'incident dans son salon, Powers a exprimé sa gratitude envers le département de police de Pittsfield pour sa rapide réponse et sa gestion professionnelle de la situation. Le Service secret des États-Unis, avec lequel ils collaborent souvent, travaille régulièrement avec les agences de police locales pour assurer la sécurité des événements protégés.

Lire aussi: