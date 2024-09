- Une proposition de plat délicieux pour la nuit: une pizza à la foudre de 30 minutes avec un petit twist

Chaque seconde, environ 951 pizzas sont dévorées dans le monde entier. Ce plat réconfortant adoré a captivé les papilles de tous âges pendant des siècles. Originaire d'environ 1520 à Naples, cette spécialité italienne s'est depuis transformée en un phénomène mondial. L'art de faire de la pizza est maintenant reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Malgré le goût unique et la recette traditionnelle de la pâte à pizza napolitaine, la vie quotidienne n'a pas toujours le luxe de longs temps de levain et de contrôle de température précis. C'est là que les pizzas rapides sauvent la situation. Au lieu d'attendre 24 heures, la préparation de la pâte ici ne demande que environ 30 minutes. Bien que certains pizzaïolos napolitains traditionnels puissent renifler avec mépris cette recette plus rapide, le mélange simple, rapide et délicieux est indéniablement tentant.

Recette pour une pizza rapide en 30 minutes

Ingrédients pour une plaque de cuisson

Ingrédients pour la pâte

400g de farine tout usage, type 405

1/2 cuillère à café de sel

3 cuillères à café de poudre à pâte

40ml d'huile d'olive

250ml d'eau tiède

Ingrédients pour la sauce tomate rapide

1 boîte de tomates coupées

2 gousses d'ail

1 oignon blanc

1 paquet de pâte de tomate

1 cuillère à café de sucre

Sel, poivre

Origan

Garnitures

200g de mozzarella râpée

Vos garnitures préférées, comme des légumes finement hachés, du thon, du pepperoni, des câpres, des olives ou du maïs

Instructions

Préchauffez votre four à sa température la plus élevée. Mélangez la farine tout usage, le sel, la poudre à pâte, l'huile d'olive et l'eau tiède jusqu'à ce que vous obteniez une pâte lisse. Étalez la pâte sur une surface de travail bien farinée. Donnez-lui la forme d'une grande pizza rectangulaire ou divisez-la en trois pour créer des ronds de pizza individuels. Transférez la pâte à pizza sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. Mixez l'ail, l'oignon, les tomates en boîte, la pâte de tomate, le sucre, le sel, le poivre et l'origan pour créer une sauce tomate rapide à l'aide d'un mixeur. Étalez la sauce uniformément sur la pâte à pizza. Saupoudrez la mozzarella râpée sur la sauce, puis ajoutez vos garnitures préférées. Les légumes comme les champignons et le maïs, le thon, le pepperoni ou les oignons rouges sont des choix populaires - n'hésitez pas à être créatif. Faites cuire au four préchauffé à 250°C (chaleur

Lire aussi: