Une pression inflationniste plus faible souleve Wall Street

Dernières données sur les prix à la production stimulent les actions à Wall Street. Les actions technologiques sont particulièrement solides, avec des investisseurs qui se ruent sur les actions de Nvidia, entre autres. Les actions Starbucks sont également très demandées.

Les signes de pression sur l'inflation qui se relâche aux États-Unis ont suscité une activité d'achat à Wall Street. L'indice technologique Nasdaq a clôturé en hausse de 2,4 % à 17 187 points mardi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,0 % pour atteindre 39 765 points. Le S&P 500 plus large a augmenté de 1,7 % pour atteindre 5 434 points. Les actions technologiques et des services de communication ont été particulièrement populaires. Nvidia a augmenté de 6,5 %, tandis qu'Intel était le principal gain du Dow avec une augmentation de 5,7 %.

"Cela donne l'impression d'un 'retour à la normale' pour les marchés", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG, en référence à la performance des actions technologiques. Les prix à la production aux États-Unis ont légèrement augmenté en juillet, dépassant les attentes. L'indice des prix à la production a augmenté de 2,2 % sur un an en juillet, après avoir bondi de 2,7 % en juin. "Cela donne plus de marge de manœuvre à la Fed pour baisser les taux plus tard cette année, ce qui est ce qui conduit actuellement la réaction des marchés", a expliqué Dave Grecsek, stratège en investissement chez Aspiriant. Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les données de l'indice des prix à la consommation de juillet, qui seront publiées mercredi.

Les actions Starbucks s'envolent après un changement de PDG

Parmi les actions individuelles, les actions Starbucks ont bondi de plus de 20 % après que la plus grande chaîne de cafés du monde ait nommé Brian Niccol, PDG de Chipotle Mexican Grill, comme son nouveau PDG. L'investisseur activiste Elliott avait auparavant mis la pression sur l'entreprise pour améliorer son cours de bourse. Les actions Starbucks ont perdu environ 20 % de leur valeur au cours des cinq dernières années, tandis que le S&P 500 a augmenté de plus de 80 %. Dans le même temps, les actions Chipotle ont chuté de presque 10 %.

BuzzFeed a également déclenché une remontée en

Lire aussi: