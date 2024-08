À la réunion nationale du parti politique à Chicago - Une plus grande popularité pour Kamala Harris

22 août, jeudi : la convention démocrate se termine à Chicago

La convention du Parti démocrate à Chicago se termine jeudi soir, avec des personnalités importantes prévues pour leur tour sur scène. Selon "Deadline", l'événement principal comportera Pink (44) en tête d'affiche de la cérémonie de clôture, peu de temps avant que la colistière démocrate Kamala Harris (59) ne prenne la parole pour recevoir la nomination présidentielle du parti. L'actrice Kerry Washington (47) animera les festivités de la soirée.

Des stars soutiennent Harris

Au cours des trois premières soirées de la convention, plusieurs célébrités ont monté sur scène pour soutenir Harris dans la course à la présidence de novembre. La nuit précédente, l'icône des médias Oprah Winfrey (70) a partagé ses pensées. Elle a été rejointe par des musiciens tels que John Legend (45), Stevie Wonder (74), Sheila E. (66) et Maren Morris (34), avec Mindy Kaling (45) en tant qu'animatrice de la soirée.

John Legend rend hommage à Prince

Avant que le colistier démocrate Tim Walz (60) ne prononce son discours, John Legend a mis en scène un spectacle. En tant que gouverneur actuel du Minnesota, Walz vient de l'État où Prince a fait ses débuts. John Legend a rendu hommage à la star de la musique décédée en interprétant "Let's Go Crazy", un tube de l'album "Purple Rain" de 1984 de Prince, accompagné de Sheila E.

Lil Jon représente la Géorgie

Les performances de Jack Schlossberg (31), Barack Obama (63), Michelle Obama (60), Doug Emhoff (59) et Patti LaBelle (80) et Common (52) mardi ont suscité un certain émoi. Chaque État a annoncé ses nominations de manière élégante sur des mélodies de leur choix. Une apparition surprise de Lil Jon (53) a vu le rappeur soutenir la Géorgie avec des tubes du public comme "Turn Down For What" et "Get Low".

La première soirée a été marquée par un transfert de pouvoir symbolique de Joe Biden (81) à Kamala Harris. Outre le président américain en exercice, sa femme Jill (73) et sa fille Ashley (43) ont été au centre de la scène. Tony Goldwyn (64) a été l'animateur de la soirée, avec la chanteuse de country Mickey Guyton (41) et le lauréat du Grammy Jason Isbell (45) en tant qu'invités musicaux.

D'autres personnalités qui ont soutenu Kamala Harris comprenaient l'actrice America Ferrera (39) et l'activiste Alicia Garza (39), qui ont pris la parole lors de la deuxième soirée de la convention. De plus, lors du décompte virtuel des États, divers musiciens tels que les Jonas Brothers (le dernier membre étant Pete Davidson à 28 ans) et la chanteuse de country Kristin Chenoweth (55) ont mis en valeur le soutien de leurs États pour Harris.

