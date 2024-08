- Une pluie torrentielle, des pluies abondantes et une chaleur torrentielle: l'été en Bavière

Cet été météorologique dans l'État libre a été aussi humide qu'il était torride. Selon les experts du service météorologique allemand (DWD), l'été dernier en Bavière était imprévisible. Finalement, l'été a affiché une température moyenne de 18,9 degrés, le plaçant parmi "les plus chauds depuis 1881". Cette figure était de 3,1 degrés supérieure à la moyenne à long terme habituelle de la période de référence internationale de 1961-1990, que les scientifiques utilisent pour évaluer les changements climatiques à long terme.

Dans l'ensemble, l'État libre a enregistré les plus fortes précipitations parmi tous les États fédérés de juin à août. Les précipitations totales accumulées s'élevaient à 303 litres par mètre carré pendant cette période, soit environ 11 litres de moins que la valeur de référence. Cependant, les précipitations étaient réparties de manière inégale. Selon les météorologues, "la plupart des précipitations se sont accumulées dans les Alpes, où plus de 600 litres par mètre carré sont tombés dans certaines zones". Les fortes précipitations au début de l'été dans le sud de l'Allemagne ont également entraîné des inondations dévastatrices dans de nombreux endroits le long des rivières.

Août s'est révélé particulièrement chaud, selon le DWD, avec une moyenne préliminaire de 20,2 degrés, dépassant la valeur de comparaison de plus de quatre degrés. Par conséquent, 2024 sera l'un des étés les plus chauds dans l'État libre. "Les premières positions sont toujours détenues par 2003 avec 21,2 degrés et 2015 avec 20,2 degrés."

