- Une pluie battant le toit d'un supermarché près de Brême.

Dans les districts de Verden et de Diepholz, de fortes pluies mercredi (7.8.) ont entraîné des inondations dans les rues et les caves. En raison d'un arbre tombé sur la voie près de Syke, la ligne de chemin de fer entre Brême et Osnabrück a dû être fermée l'après-midi. Cela a entraîné des retards dans le trafic local et longue distance, comme l'a confirmé un porte-parole des chemins de fer mercredi. En soirée, une voie a été rouverte.

Dans le district de Syke à Barrien, le toit de fortune d'un supermarché a également échoué. En raison des rénovations en cours, l'eau a pu s'infiltrer sous une feuille de plastique. "Le toit était ouvert en raison des travaux d'extension", a déclaré Lutz Budelmann, porte-parole de la brigade des pompiers du district de Diepholz. Environ 20 personnes ont quitté Immediately the store, and there were no injuries.

The store was closed, and a structural engineer had to be called in. The branch was expected to reopen today (Friday), the company wrote. "This was a thunderstorm cell with heavy rain, hundreds of liters of water came down", the spokesperson explained.

Il y a eu environ 20 incidents à Weyhe, notamment un passage ferroviaire inondé. Près de Weyhe, un arbre est tombé sur des voituresstationnées, un porte-parole de la police l'a confirmé. Dans la région de Twistringen, un arbre est tombé sur une voiture en mouvement, mais personne n'a été blessé.

