Une plainte contre l'incitation en ligne

À la suite du combat sportif, un combat judiciaire se profile maintenant : la boxeuse olympique Imane Khelif prévoit apparemment de prendre des mesures contre la haine en ligne à son encontre. Des enquêtes doivent clarifier qui a alimenté une campagne contre elle.

La boxeuse algérienne Imane Khelif, après sa victoire olympique, est apparemment engagée dans un combat judiciaire contre les messages haineux sur internet. Nabil Boudi, qui est censé travailler comme son avocat, a publié un communiqué de presse correspondant sur X. Dans celui-ci, l'avocat annonce une plainte pour harcèlement en ligne au parquet compétent de Paris.

Les enquêtes criminelles doivent clarifier qui a initié et alimenté la "campagne misogyne, raciste et sexiste", selon le communiqué. Cela resterait "la plus grande tache de ces Jeux olympiques". Un combat judiciaire sera mené pour "justice, dignité et honneur".

Les combats de Khelif et de Lin Yi-ting de Taiwan ont été accompagnés d'un débat sur le genre chargé émotionnellement lors des Jeux olympiques. Cela est allé bien au-delà de la question de la compétition sportive équitable et a également atteint les plus hautes sphères politiques. Dans l'atmosphère sociale et politique chauffée, les deux athlètes ont reçu de nombreux insultes sur internet. Le soir, Lin a également remporté la médaille d'or contre la Polonaise Julia Szeremeta avec 5:0.

Soutien des organisations de défense des droits de l'homme

"L'ampleur choquante des insultes en ligne contre Imane Khelif et Lin Yu-ting est un autre exemple préoccupant de la discours toxique, sexiste et raciste qui a nui aux femmes dans le sport et la société", a déclaré Stephen Cockburn d'Amnesty International dans le communiqué du Sports & Rights Alliance. Les représentants d'autres organisations de défense des droits de l'homme telles que Human Rights Watch et ILGA World ont également soutenu les deux athlètes.

Les deux boxeuses ont été précédemment exclues des championnats du monde 2023 de l'IBA, qui n'est pas reconnue par le Comité international olympique (CIO), pour des raisons de tests de genre. Selon l'IBA, les deux n'avaient pas satisfait aux critères de participation requis et avaient "des avantages compétitifs par rapport aux autres participantes féminines". Le CIO a qualifié cela d'"年代中期 sans procédure appropriée" et a autorisé Khelif et Lin à participer à Paris. Le genre indiqué dans le passeport est déterminant pour l'admission à de nombreux sports, a-t-il été expliqué.

