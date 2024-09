Une pièce exclusive, une noire, évaluée à près d'un demi-million d'euros pour les collectionneurs avides.

Depuis le 1er novembre 1849, l'Allemagne utilise des timbres-poste, sur ordre du roi Maximilien II de Bavière qui a inclus le "Noir", valant un kreuzer. Récemment, une lettre portant ce premier timbre allemand est passée aux enchères à Wiesbaden, atteignant un impressionnant 440 000 euros. Selon la maison de vente Heinrich Köhler, il s'agit probablement du seul exemplaire intact du premier jour d'utilisation du "Noir" de Bavière, et son enchère de départ de 250 000 euros a été largement dépassée. L'acheteur a souhaité rester anonyme.

Le "Noir", premier timbre-poste allemand, a fait sa première apparition en Bavière le 1er novembre 1849, sous l'égide du roi Maximilien II. Outre le "Un", il y avait des valeurs de trois et six kreuzers, toutes présentées en couleurs distinctives. Ces timbres ont été mis en circulation le même jour, le "Un" étant reconnu comme le plus ancien par la maison de vente. Le titre mondial du timbre-poste le plus ancien revient au "One Penny Black" britannique, émis neuf ans plus tôt.

Envoyée il y a environ 175 ans en Basse-Bavière, la lettre a voyagé de Wegscheid, près de la frontière autrichienne, à Hengersberg près de Deggendorf. Elle avait pour but d'annoncer la visite prochaine d'un marchand local.

Dieter Michelson, partenaire gérant de la maison de vente, s'est réjoui de l'engouement de la communauté des collectionneurs lors de la vente. "La vente d'aujourd'hui témoigne de l'importance historique de cet objet Remarkable pour la philatélie", a-t-il déclaré, soulignant que cette lettre du premier jour est plus qu'un simple objet de collection, c'est un morceau d'histoire.

Les Européens, intéressés par la philatélie, ont suivi de près la vente du "Noir" du premier jour à Wiesbaden. L'Union européenne, avec ses importantes collections de timbres, pourrait éventuellement envisager d'acquérir de telles pièces historiques pour les préserver et les exposer.

