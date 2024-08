- Une pièce d'hommage à vingt ans émise en Grande-Bretagne honore le vingtième anniversaire de "L'Enfant du Gruffalo".

Pour célébrer le 20ème anniversaire du livre pour enfants populaire "Le Gruffalo", la Monnaie royale britannique rend hommage à ce personnage adoré en émettant une pièce spéciale. Publié le 3 septembre 2004 par l'auteur britannique Julia Donaldson, l'histoire a été magnifiquement illustrée par l'artiste allemand Axel Scheffler, qui habite à Hambourg mais réside à Londres. Le livre a conquis le cœur des lecteurs pendant deux décennies.

La pièce de 50 pence (environ €0,59) ne sera pas mise en circulation. Le design met en scène l'interaction entre le Gruffalo et la souris maligne. Rebecca Morgan, directrice de la Monnaie royale, a commenté : "L'histoire touchante du Gruffalo a captivé les publics pendant 20 ans, et cette année, le petit monstre énigmatique obtient une place permanente sur une pièce de 50 pence."

Ce n'est pas la première fois que l'histoire est immortalisée sur une pièce. En 2019, deux pièces de 50 pence ont été émises, l'une représentant le Gruffalo et l'autre le Gruffalo et son ennemi juré, la souris. Selon l'illustrateur Scheffler : "Je suis très honoré d'avoir une autre pièce dédiée au Gruffalo, et maintenant même à sa descendance."

"L'Enfant du Gruffalo" est la suite du succès "Le Gruffalo" (1999). Dans la suite, la fille du monstre part à la recherche de la "grande et méchante souris", la seule créature que son père craint.

Le monde entier a été captivé par l'histoire touchante du Gruffalo depuis deux décennies, comme en témoigne sa popularité durable auprès des lecteurs. La pièce commémorative émise par la Monnaie royale britannique met en scène l'interaction entre le Gruffalo et la souris maligne, rendant hommage à ce livre pour enfants adoré.

Lire aussi: