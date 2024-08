- Une photo romantique avec Christian Düren

Relation d'Amira Pocher et Christian Düren : Du secret à la vie publique

Ils ont gardé leur nouvelle relation secrète pendant longtemps, mais maintenant Amira Pocher (31) et le "taff" animateur Christian Düren (34) sont officiellement en couple. Amira, l'ex-femme d'Oliver Pocher (46), a récemment partagé un aperçu de son nouveau partenaire sur Instagram après une séance de sport intensive. Elle a maintenant partagé une photo de vacances romantique d'elle-même avec Düren en Autriche, les montrant en randonnée.

Amira Pocher : Se ressourcer dans son pays natal

Amira a partagé les nouvelles photos sur Instagram Stories, montrant son et Düren, ainsi que quelques amis, en train de partir au milieu de la nuit pour escalader le pic Schuhflicker à Großarltal. Ils ont croisé des vaches en pâture et ont grimpé plus haut, atteignant l'Arlspitze juste à temps pour le lever du soleil. Amira a capturé des panoramas époustouflants et a posé avec Düren contre le décor pittoresque. Sur une photo, Düren enroule tendrement ses bras autour d'Amira qui rit joyeusement. Plus tard, ils descendent la montagne ensemble.

Amira avait prévu des vacances plus détendues, mais comme elle l'a expliqué dans une autre Story, "la nature me pousse dehors". Elle trouve qu'elle peut "se ressourcer le plus" dans la nature et qu'elle apprécie vraiment ses activités en plein air.

Amira et Christian ont rendu leur relation publique en début de juillet, en assistant ensemble à un défilé de mode Marc Cain lors de la Fashion Week de Berlin. "Je suis contente que le secret soit enfin révélé", a déclaré Amira à Bild à l'époque, ajoutant qu'elle doit maintenant s'habituer à ne plus avoir à couper Düren de chaque Story Instagram.

