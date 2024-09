Une photo infrarouge révèle une perspective approfondie de la Voie lactée

Depuis plus d'une décennie, des scientifiques de l'Observatoire européen austral au Chili utilisent un télescope distinctif pour capturer la Voie lactée, accumulant plus de 200 000 images et identifiant 1,5 milliard d'entités célestes. En plus de ces premières images infrarouges, ils partagent désormais leurs découvertes.

Cette entreprise était une percée : une alliance d'astronomes internationaux a utilisé le télescope VISTA à l'Observatoire européen austral au Chili pour capturer le cœur de la Voie lactée en lumière infrarouge sur 13 ans. Des données planétaires d'environ 500 téraoctets ont été accumulées et plus de 1,5 milliard d'objets ont été détectés - un trésor étendu dont l'examen pourrait s'étaler sur des décennies, selon les chercheurs dans "Astronomie & Astrophysique".

Selon le chercheur principal Roberto Saito de l'Université de Santa Catarina au Brésil et son équipe, il s'agit de la carte la plus détaillée et la plus complète jamais créée du cœur de la Voie lactée. La carte révèle dix fois plus d'objets que leur découverte précédente, publiée 12 ans plus tôt. VISTA, ou le télescope visible et infrarouge pour l'astronomie, excelle dans les observations infrarouges, lui permettant de percer efficacement les voiles de gaz et de poussière denses de la Voie lactée.

Étoiles infantiles et amas d'étoiles inexplorés

Dans les 200 000 images célestes, les astronomes ont découvert des étoiles infantiles non écloses enveloppées dans des nuages de poussière épais, ainsi que des amas d'étoiles Previously unidentified - accumulations de centaines de milliers à millions d'étoiles. Parmi leurs nombreuses découvertes figurent également des naines brunes - des vestiges d'étoiles refroidies dépourvues de fusion nucléaire continue - et des planètes géantes froides solitaires qui traversent l'espace vide.

Sur une période de 13 ans, les chercheurs ont utilisé VISTA pendant 420 nuits consécutives. Ils ont photographié chaque région céleste surveillée, dont la taille équivaut à celle de 8 600 pleines lunes, plusieurs fois afin de suivre les changements. En faisant cela, ils ont détecté un grand nombre d'étoiles qui présentaient des fluctuations de brillance régulières. Certaines de ces étoiles, appelées Céphéides, servent d'indicateurs de distance aux astronomes. En utilisant ces étoiles, l'équipe a réussi à construire une carte tridimensionnelle du cœur de la Voie lactée.

Étoiles à vitesse hyper-rapide

De plus, en comparant différentes images, les astronomes ont également détecté le mouvement des étoiles. Ils ont trouvé de nombreux étoiles superspeed appelées coureurs hypervéloces : des étoiles qui traversent l'espace à des vitesses allant jusqu'à mille kilomètres par seconde. On suppose que ces étoiles ont récemment approché le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, ce qui leur a conféré leur vitesse incroyable.

Bien que les chercheurs décryptent activement les données, ils restent ambitieux. L'Observatoire européen austral prévoit d'améliorer VISTA avec un nouveau composant, et le Grand Télescope de l'Observatoire européen austral recevra également un instrument hypersensible. Avec ces télescopes, les scientifiques seront équipés pour étudier le rayonnement de millions d'objets encore plus en détail.

Ces données détaillées collectées par VISTA pourraient potentiellement conduire à des avancées significatives dans notre compréhension de la formation des étoiles, en particulier en identifiant et en étudiant les étoiles infantiles enveloppées dans des nuages de poussière. La carte complète du cœur de la Voie lactée, réalisée grâce à l'éducation et à la collaboration entre les astronomes internationaux, ouvre de nouvelles opportunités pour l'exploration et la découverte.

