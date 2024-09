- Une photo commémorative prise pour leur 22e anniversaire de mariage.

Sarah Michelle (47) et Freddie Prinze Jr. (48) célèbrent leur 22ème anniversaire de mariage et enchant leurs followers avec une photo exclusive. Le duo a partagé le cliché sur leurs pages Instagram respectives, affichant de larges sourires à l'appareil photo. L'actrice de "Cruel Intentions" a légendé la photo d'un simple "22" et y a ajouté plusieurs émoticônes thématiques mariage.

Rencontres sur le Plateau de Tournage

Le couple s'est rencontré en 1997 pendant le tournage du classique horreur "Je sais ce que vous avez fait l'été dernier". Selon "E! News", l'acteur a révélé que leur relation initiale était purement platonique, ayant duré deux ans. Cependant, un rendez-vous inattendu l'a amené à réaliser que Gellar était son âme sœur, malgré les scepticismes quant à la durabilité de leur romance.

Ils se sont mariés le 1er septembre 2002 au Mexique. Cette même année, ils ont repris leurs rôles dans la comédie "Scooby-Doo", ce qui leur a valu le Kids' Choice Award. L'arrivée de leur fille en 2009 a ajouté un membre précieux à leur famille, et leur fils a complété leur bonheur familial trois ans plus tard.

Leur expérience commune dans le 'mariage et la famille' a constamment renforcé leur lien, se reflétant dans leur engagement à élever leurs enfants avec amour et soin. Au fil des deux décennies de leur vie de 'mariage et de famille', ils ont affronté les défis ensemble, aboutissant à une connexion profonde qui se manifeste dans leurs démonstrations d'affection en public.

