14:34 Russie : Onze individus, dont deux enfants mineurs, blessés lors d'attaques ukrainiennes dans la région de BelgorodOnze individus, dont deux enfants mineurs, ont été blessés lors d'attaques ukrainiennes dans la région russe de Belgorod et sa capitale. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a annoncé cela via Telegram. Un jardin d'enfants a reportedly été endommagé. Gladkov a partagé des images du bâtiment du jardin d'enfants effondré et d'autres débris et structures endommagées dans la région. Les autorités locales ont décidé de fermer temporairement plusieurs écoles et jardins d'enfants dans la région en raison des attaques. Le 2 septembre marque la première journée d'école après les vacances d'été dans certaines régions d'Ukraine et de Russie.

14:10 Zelensky : Les frappes de missiles russes endommagent sévèrement une mosquée et un centre culturel islamique à Kyiv During the Russian missile strike on Kyiv overnight (see entries 05:39, 06:20, and 09:29), a mosque and an adjacent Islamic cultural center were severely damaged. In a post on X, Ukrainian President Volodymyr Zelensky condemned Russia for its disregard for spiritual and human values, as well as any religion or belief. He stated that Russia's destructive campaign against the Ukrainian people continues, aiming to destroy all communities and even holy places of worship. The local community's chief mufti, Vadym Dashevski, told Reuters that the mosque was hit in a cowardly attack.

13:39 Images détaillées montrent des attaques de drones massives ciblant MoscouUkraine a mené une attaque de drones à grande échelle, atteignant des cibles à Moscou et dans ses environs. Une explosion s'est produite dans une raffinerie située à 16 kilomètres du Kremlin. Deux autres centrales électriques ont également été touchées. Selon les rapports russes, plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.

12:58 La Pologne envisage d'abattre les drones et avions russes approchant de ses frontièresLe ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne a le droit d'abattre les drones russes et autres avions migrant de l'espace aérien ukrainien avant d'entrer dans l'espace aérien polonais. Sikorski a exprimé cette opinion au "Financial Times" (FT) britannique. Sikorski s'oppose à la position officielle de l'OTAN, qui considère que le risque d'escalade du conflit par un engagement direct avec les forces russes est trop important. L'OTAN a rejeté jusqu'à présent l'abattage de drones et de missiles russes survolant l'Ukraine, ainsi que la demande de Kyiv d'imposer une zone interdite aux avions sur le pays. Sikorski a déclaré au FT : "Je crois que si des avions hostiles approchent de notre espace aérien, cela représenterait un acte légitime de légitime défense. Depuis le moment où ils entrent, le risque de blessures dues aux débris devient important."

12:12 Munz : Réactions russes aux victoires électorales d'AfD et de BSW, ainsi que rapport sur la plus grande attaque de drones jamais vue sur MoscouLes résultats des élections régionales en Thuringe et en Saxe ont attiré l'attention en Russie. Le correspondant de NTV Rainer Munz rend compte des réactions aux victoires électorales d'AfD et de BSW et discute de la manière dont Moscou gère ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais vue sur la capitale russe.

11:40 Poutine félicite les troupes russes pour leur rapide avancée dans l'occupation de nouveaux territoires ukrainiensLe président russe Vladimir Poutine a félicité la rapidité avec laquelle ses troupes occupent de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a déclaré aux étudiants que l'Ukraine avait tenté de contrer l'avancée des troupes russes dans la région de Donetsk avec une contre-offensive dans la région de Kharkiv, mais en vain. Poutine a déclaré, selon les agences de presse russes, qu'au lieu de 200 ou 300 mètres, il s'agit de plusieurs kilomètres carrés de progression. Il a souligné que la cadence actuelle de l'offensive dans la région de Donetsk n'avait pas été observée depuis longtemps. Poutine a brièvement visité la république sibérienne de Touva en route pour la Mongolie pour enseigner une nouvelle matière introduite après le début de la guerre, "Conversations sur l'important". La leçon, imprégnée de propagande, vise à rapprocher les enfants de la position politique du Kremlin. Poutine a souvent endossé le rôle de professeur le premier jour de l'école ces dernières années. During a public lesson, he reiterated his claim that the war he initiated serves to protect his own country.

11:07 L'Ukraine abat 22 des 35 missiles russes et détruit 20 des 23 attaques de drones ukrainiensL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 22 des 35 missiles russes et détruit 20 des 23 attaques de drones ukrainiens. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été abattus sur Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv et Zaporizhzhia.

10:36 Images montrent une frappe de missile russe sur un centre commercial et événementiel à KharkivLes attaques de missiles russes sur Kharkiv se poursuivent depuis plusieurs jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins 10 missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un centre commercial et événementiel. De nombreuses personnes ont été blessées.

10:01 Le nombre de blessés dans l'attaque de missiles russes sur Sumy augmenteLe nombre de blessés dans une attaque de missiles russes sur la ville de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a augmenté. Selon les dernières mises à jour du ministère de l'Intérieur ukrainien, 18 individus, dont six enfants mineurs, ont reportedly été blessés. Le ministère a précédemment rapporté qu'au moins 13 civils, dont quatre enfants, avaient été blessés dans l'attaque. La frappe de missile russe a touché un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy. La situation de sécurité dans la région de Sumy s'est détériorée après le début de l'incursion transfrontalière dans la région russe voisine de Kharkiv le 6 août. La ville de Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, est située à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Ukraine : Deux blessées dans une attaque aérienne russe sur KyivLa Russie a de nouveau bombardé Kyiv, la capitale ukrainienne, avec des missiles (voir les incidents précédents à 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles abattus, selon les autorités locales. Des incendies ont été allumés et des propriétés et infrastructures ont été endommagées. Une alerte aérienne nationale a été en vigueur pendant presque deux heures jusqu'au petit matin.

08:57 ISW : Majorité des Russes soutiennent la guerre en UkraineLe soutien à l'implication militaire russe en Ukraine reste fort parmi la population russe, même après l'invasion de la région frontalière russe de Kursk par l'Ukraine. Selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui s'appuie sur des données du centre de sondage russe indépendant Levada Center, le nombre de Russes soutenant la guerre en Ukraine a même augmenté en août, avec environ 78 % de répondants en faveur, en hausse par rapport à 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne semble pas lasse de la guerre, offrant ainsi à Moscou une certaine flexibilité dans sa stratégie pour mener une guerre d'usure prolongée contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 Ukraine publie des détails sur les pertes russesLe quartier général ukrainien a publié de nouveaux chiffres concernant les pertes russes en Ukraine. Selon leurs données, la Russie a perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Un rapport de Kyiv indique également que neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système d'artillerie moyenne à longue portée et 30 drones ont été détruits. Au total, la Russie aurait perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin, selon les chiffres ukrainiens. Les estimations internationales placent ces pertes à un niveau inférieur, mais il s'agit également de valeurs minimales.

07:29 Le gouverneur : Saporizhzhia sous le feu russe 171 fois en 24 heuresLes forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporizhzhia un nombre incroyable de 171 fois au cours des 24 dernières heures, selon un message Telegram du gouverneur militaire d'Oblast de Zaporijjia, Ivan Fedorov. Quatre frappes aériennes russes ont été menées sur les localités de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriivka, avec l'utilisation de 95 drones.

07:03 Les secours sauvent un homme vivant des décombres à KharkivLes secours ont réussi à sauver un homme vivant des décombres d'une salle des événements effondrée à Kharkiv, en Ukraine, suite à une frappe aérienne russe, selon Reuters. Le rescapé a déclaré se sentir "bien" peu après avoir été secouru. Plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées par les attaques de missiles russes sur Kharkiv, selon les rapports officiels. Plusieurs missiles ont touché un centre commercial et une salle des événements dimanche après-midi.

06:20 Dévastation : Grosse attaque aérienne russe sur KyivLa Russie a attaqué l'Ukraine avec des vagues de drones, plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques, ciblant Kyiv et peut-être d'autres villes, selon l'aviation ukrainienne. Les explosions à Kyiv ont obligé de nombreux résidents à chercher refuge dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko signale que les services d'urgence ont été appelés dans les districts de Holosiyivskyi et Solomianskyi. Klitschko partage sur Telegram plusieurs incendies. Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, signale également des incendies dans le district de Shevchenkivskyi, où une personne aurait été blessée par des débris tombants. "Nous allons répondre. L'ennemi le ressentira", écrit le chef de l'office présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Kyiv attaquée à nouveau : frappe de roquette russeLa capitale ukrainienne Kyiv a de nouveau été prise pour cible par une attaque de roquette russe, selon les rapports militaires ukrainiens. Les défenses sont engagées pour repousser l'attaque, comme annoncé par les représentants militaires ukrainiens via Telegram. Les témoins oculaires à Kyiv rapportent plusieurs explosions bruyantes, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de roquettes tirées et l'ampleur éventuelle des dommages sont encore inconnus.

04:46 Poutine : Nouveau gazoduc vers la Chine selon les délaisLa préparation de la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroule comme prévu, selon le président Vladimir Poutine. Une étude de faisabilité a été approuvée en janvier 2022 et les investigations techniques nécessaires ont été menées, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol Onoodor, selon le site web du Kremlin. Le gazoduc prévu "Force de Sibérie 2" est censé transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal à la Chine via la Mongolie.

03:34 Les Russes bombardent un orphelinat à Sumy - 13 blessésLes troupes russes ont attaqué un centre de réhabilitation et d'orphelinat pour enfants à Sumy avec des roquettes. Selon Ukrainska Pravda, 13 personnes ont été blessées, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, selon le journal, citant l'administration militaire locale.

02:26 Sondage : La Pologne soutient l'abattage des drones russes intrusifsSelon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita", environ 60% des citoyens polonais pensent que leur armée devrait abattre les drones russes qui violeraient l'espace aérien polonais lors d'attaques sur l'Ukraine. Le sondage concerne un objet aérien non identifié, présumé être un drone auto-destructible de la série Shahed, qui a survolé la Pologne pendant une demi-heure le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré à Radio RMF24 que la Russie pourrait tester le système de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Un mort dans la région de Belgorod : un tué par des tirs ukrainiensLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, signale un mort dans le village de Shagarovka près de la frontière, suite à des attaques ukrainiennes. Trois personnes ont été blessées lors d'attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre village a prétendument subi des tirs de shelling ukrainiens.

23:08 La Russie affirme avoir déjoué 158 attaques de drones ukrainiensLa Russie affirme avoir déjoué des "attaques massives" de drones ukrainiens sur la capitale Moscou et 14 autres régions, avec un total de 158 objets aériens interceptés, selon le service en ligne Telegram du ministère de la Défense. Dix drones auraient visé Moscou.

22:24 Attaque aérienne sur Kharkiv : le nombre de blessés passe à 47Le nombre de victimes de l'immense attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien sur Telegram. Plusieurs bâtiments civils, dont un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photos des agences de presse.

21:52 Crash d'hélicoptère ukrainien pendant un entraînement : deux pilotes mortsDeux pilotes sont décédés lors d'un crash d'hélicoptère à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. L'agence de presse ukrainienne Ukrinform rapporte que l'hélicoptère, un Mi-2, effectuait une mission d'entraînement. Cette information a été partagée sur la page Facebook de l'université, rapportée par Ukrinform. "L'université a subi une perte irréparable - l'équipage de deux personnes a péri", indique la page Facebook de l'université. Les enquêteurs, les spécialistes et les représentants du ministère de la Défense examinent actuellement le site de l'accident. La cause de l'accident reste inconnue.

21:06 La compagnie d'énergie ukrainienne annonce des coupures de courantEn raison des attaques russes intenses sur le réseau électrique ukrainien, il y aura plusieurs coupures de courant le lundi. La compagnie d'énergie ukrainienne Ukrenergo a annoncé cela, comme le rapporte Ukrinform. L'alimentation en énergie des installations critiques ne sera pas restreinte. Cependant, Ukrenergo met en garde sur la possibilité de changements dans l'ampleur des restrictions.

