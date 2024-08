- Une pétition contre les parcs solaires dans les Marches suisses lancée

Des activistes de la protection de l'environnement cherchent à empêcher la construction de parcs solaires dans la région de la Suisse Märkische avec une pétition. L'Union pour la conservation de la nature (NABU) et l'initiative citoyenne Pro Naturpark craignent que "ce paysage unique soit industrialisé, entraînant la perte de biodiversité et de vitalité du parc naturel pour les humains et la nature", selon un communiqué de NABU. La pétition sera remise au ministère de l'Agriculture du Brandebourg à la fin octobre.

Depuis la désignation de zones de protection du paysage pour les photovoltaïques en plein champ et l'agri-photovoltaïque, les investisseurs se sont également rués sur le parc naturel de la Suisse Märkische, selon le communiqué. Il y a des projets pour plusieurs installations dans les municipalités d'Hermersdorf, Münchehofe et Dahmsdorf à l'intérieur du parc naturel. Ce ne sont que les projets actuels à l'intérieur des limites du parc naturel. "Il y a de nombreux autres projets à proximité immédiate du parc naturel", a déclaré Tilman Stachat de Pro Naturpark.

Le fait que les photovoltaïques en plein champ soient étendus à grande échelle dans la région de la Suisse Märkische, alors que le Landkreis Märkisch-Oderland a presque atteint son objectif d'extension de l'énergie solaire, est incompréhensible pour de nombreux habitants, selon le communiqué. NABU Brandenburg souhaite lutter pour la préservation du parc naturel en tant que zone de vie et de loisirs. Le président, Björn Ellner, a appelé le ministre de l'Environnement Axel Vogel (Les Verts) à rejeter de tels projets.

