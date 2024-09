Une personne sous enquête pour le meurtre du président Poutine, identifiée comme Routt, aurait exprimé le désir d'éliminer Poutine en 2022.

11:18 Documentaire Controversé "Les Russes en Guerre" de Retour au Festival International du Film de Toronto

Le documentaire controversé "Les Russes en guerre" sera projeté à nouveau au Festival international du film de Toronto. Initialement annulé en raison de "dangers sérieux" sous-entendus, ce film a été réalisé par la cinéaste russo-canadienne Anastasia Trofimova après plusieurs mois passés à filmer des troupes russes au front en Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine au Canada a critiqué la décision du festival, affirmant qu'il servait de plateforme à la propagande russe.

10:51 L'ambassadeur de Russie en Allemagne sceptique quant aux pourparlers de paix

L'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé des doutes quant à toute future négociation pour résoudre le conflit avec l'Ukraine. Il a insisté sur la nécessité d'un plan de paix complet avant que la Russie n'examine si celui-ci correspond à ses vues. Previously, German Chancellor Scholz had advocated for faster progress in peace talks involving Russia. "Il y aura une autre conférence de paix," a déclaré Scholz, soutenant la belief du président ukrainien Zelensky selon laquelle la Russie devrait participer aux discussions.

10:31 Le Programme de Développement des Nations Unies aide l'Ukraine à se préparer à l'hiver

Naftogaz, la compagnie d'énergie ukrainienne, renforce sa coopération avec le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) pour assurer la sécurité énergétique. Les autorités craignent que les multiples frappes aériennes russes sur l'infrastructure essentielle ne causent un hiver particulièrement rude pour les Ukrainiens, avec des coupures de courant, de chauffage et d'eau généralisées. Le PNUD travaillera à minimiser les perturbations de l'accès à l'énergie pour la population, en utilisant des systèmes de secours tels que des générateurs alimentés au gaz.

09:55 Environ 280 000 personnes sans électricité à Sumy après une attaque de drones russes

Dans la région ukrainienne de Sumy, cible d'une attaque de drones russes ce matin, environ 280 000 personnes sont toujours privées d'électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais ceux qui ont réussi à passer ont causé des dommages à l'infrastructure critique.

09:28 Ukraine : Soldats russes décapitent un prisonnier de guerre avec une épée

Le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien a rapporté que des soldats russes ont exécuté un prisonnier de guerre ukrainien désarmé, les mains liées avec du ruban adhésif. L'horreur et la barbarie démontrées par les Russes sont inimaginables, a conclu l'expert ukrainien. Une image du soldat tué a été publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. L'épée utilisée pour commettre cet acte porte l'inscription "Pour Kursk". Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova publient des photos de soldats ukrainiens qui ont réussi à survivre à l'emprisonnement russe.

09:02 Le commandant tchétchène donne son avis sur l'offensive de Kursk

Lorsqu'en août dernier, Kyiv a lancé une offensive surprise dans la région frontalière de Kursk, la hiérarchie militaire russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a affiché son optimisme sur son canal Telegram : "Restons calmes, profitons du pop-corn et regardons nos gars réussir à annihiler l'ennemi", a-t-il écrit lors du premier jour de l'opération. Depuis, Alaudinow est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, ses remarques étant largement diffusées par les médias russes. Une telle visibilité médiatique n'est possible qu'avec l'aval des plus hautes instances, selon les experts consultés par l'agence de presse AFP. Alaudinow semble jouir d'une liberté de parole inhabituelle, à l'image du chef tchétchène Ramzan Kadyrov, dont l'état de santé est prétendument préoccupant. Certains spéculent même sur un éventuel successeur de Kadyrov.

08:42 L'Allemagne accorde 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine

L'Allemagne accordera un supplément de 100 millions d'euros pour aider l'Ukraine pendant l'hiver, a annoncé la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de sa visite à Moldova, à Chisinau. "Il est clair que l'automne approche et que l'hiver suivra bientôt", a-t-elle déclaré avant de s'adresser à la plateforme de partenariat Moldova à la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie préparerait allegedly une autre "guerre d'hiver", dans le but d'infliger le plus de souffrances possible à la population ukrainienne.

08:01 La Russie lance des frappes aériennes sur les installations énergétiques ukrainiennes de Sumy

L'Ukraine signale une importante attaque de drones par la Russie. L'armée de l'air ukrainienne a abattu 34 des 51 drones russes au cours de la nuit, selon les rapports de l'armée de l'air. L'attaque a touché cinq régions. Selon les autorités régionales, l'infrastructure énergétique de la région de Sumy, dans l'est de l'Ukraine, a également été attaquée. Un total de 16 drones russes ont été interceptés à Sumy, endommageant ou détruisant l'infrastructure critique, notamment les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, qui étaient connectés à des sources d'énergie de secours. Les équipes d'urgence travaillent actuellement à réparer les dommages.

07:10 Kyiv Daily : Base militaire russe attaquée

Dans la nuit, une attaque a été lancée contre la base militaire russe d'Engels, située dans la région de Saratov. Le média ukrainien "Kyiv Daily" fournit des images avec le son des explosions audible. Selon le rapport, des bombardiers stratégiques équipés de missiles sont stationnés sur la piste, que la Russie utilise pour frapper les villes ukrainiennes.

06:35 Jens Stoltenberg, secrétaire général sortant de l'OTAN, encourage le débat sur l'utilisation d'armes de portée lointaineLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, approuve le débat mondial récent concernant la possibilité pour l'Ukraine d'autoriser des frappes sur le territoire russe à l'aide d'armes de longue portée de l'Ouest. Stoltenberg s'est exprimé auprès du diffuseur britannique LBC, déclarant que chaque membre de l'alliance a le pouvoir de prendre de telles décisions ; however, il est crucial de coordonner étroitement ces questions. L'Ukraine a régulièrement demandé l'autorisation de cibler les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes. En ce qui concerne la peur d'une escalade de la guerre, Stoltenberg a reconnu qu'il n'y a pas d'options sans risque en temps de guerre. "Mais je pense toujours que le plus grand risque pour nous est la victoire de Poutine en Ukraine."

06:13 Meta restreint la propagation de la propagande russe via RTLa société mère de Facebook, Meta, limite désormais la diffusion de la propagande d'État russe via des canaux tels que la chaîne de télévision RT. La RT (anciennement Russia Today) et les organisations affiliées ne seront plus distribuées dans le monde entier via les services de Meta tels que Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. Dans l'UE, RT a été interdite depuis le début de l'année 2022 en raison de campagnes de désinformation liées à l'invasion russe de l'Ukraine. Pour plus de détails, cliquez ici :

05:33 Lukashenko gracie 37 prisonniers au BelarusLe leader autoritaire du Belarus, Alexandre Loukachenko, a gracie 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk reveals que les prisonniers avaient été condamnés pour "extrémisme", une étiquette souvent attribuée aux critiques du gouvernement biélorusse. Le groupe libéré comprend six femmes et plusieurs personnes atteintes de maladies. Aucun détail n'est fourni sur l'identité des 37 prisonniers pardonnés. Au cours des deux derniers mois, le Belarus a régulièrement libéré des prisonniers qui avaient été emprisonnés en raison de protestations contre le régime. En milieu de août, 30 prisonniers politiques ont été graciés, suivis de 30 autres en début de septembre. Dans chaque cas, le chef d'État affirme que les prisonniers ont exprimé des remords et ont demandé le pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : détérioration des droits de l'homme en RussieSelon un rapport de l'ONU, la situation des droits de l'homme en Russie se détériore gravement. Mariana Katzarova, nommée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023, a vérifié qu'il existe un "système structuré, soutenu par l'État de violations des droits de l'homme" conçu pour réprimer la société civile et l'opposition politique. Le rapport conclut que les critiques de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les dissidents sont désormais pris pour cible de manière plus agressive. Katzarova estime qu'au moins 1372 prisonniers politiques ont été condamnés sur des charges fabriquées et condamnés à de longues peines de prison. Ces activistes des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre sont soumis à la torture en détention, à des cellules d'isolement et à des cliniques psychiatriques obligatoires. Le nombre réel de victimes pourrait être plus élevé, selon un employé.

23:24 La Suède doit prendre la tête de la présence de l'OTAN prévue en FinlandeL'OTAN prévoit de déployer une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait prendre la tête. Cela implique d'établir une force terrestre multinational

Lire aussi: