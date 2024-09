- Une personne qui vise et tire sur un exercice militaire mené par l'Allemagne en Autriche

Au cours d'un exercice conjoint entre les chasseurs militaires autrichiens et les troupes allemandes, une situation controversée s'est déroulée. Une femme de 68 ans, participant à l'événement organisé à Friesach, en Autriche, a déclaré se sentir menacée et a tiré avec son arme. Les autorités ont reconnu cet incident dans leurs rapports. Heureusement, l'incident n'a pas entraîné de blessures physiques. zuvor hatte die "Kleine Zeitung" über die Angelegenheit berichtet.

Le tir a eu lieu un vendredi soir, avec une participation totale de 130 chasseurs autrichiens et soldats allemands. Les détails montrent que la femme âgée était assise dans un abri de chasse lorsqu'elle a repéré des soldats cachés, ce qui a entraîné son coup de feu. Il reste disputé de savoir si sa balle a été tirée vers le ciel ou dirigée vers les soldats. Un porte-parole de la police a communiqué ces informations à l'agence de presse allemande (dpa).

La femme a ensuite contacté elle-même les autorités, ce qui a entraîné une réponse rapide de leur part. Après enquête, ils ont découvert la dame âgée et plusieurs soldats allemands sur les lieux. Il a été suggéré que les troupes allemandes ont réagi de manière paisible, comme l'a communiqué un représentant des forces de défense autrichiennes. En réponse à l'incident, une suspension temporaire des armes à feu a été imposée à la femme. Simultanément, des enquêtes sont menées sur d'éventuelles menaces dangereuses.

L'exercice militaire impliquant des chasseurs autrichiens et des soldats allemands a continué malgré l'incident, démontrant la résilience de l'opération conjointe. Les actions de la femme âgée ont suscité des discussions sur la nécessité d'une communication et de directives plus claires lors de tels événements, compte tenu de la présence à la fois de civils et de personnel militaire.

Lire aussi: