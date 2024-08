- Une personne qui a la mentalité de l'automobile voit dans l'imposition des retraites une erreur

Chef de file du parti de gauche, Sahra Wagenknecht, considère la taxation des pensions comme une grave erreur politique. "Elle ignore les réalisations d'une vie. Elle continue de ponctionner les pensionnés et aggrave déjà une pension insuffisante", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande à Dresde, réaffirmant sa demande d'exonération fiscale pour les pensions. "Les pensions inférieures à 2000 euros devraient être exonérées. Pour cela, le prochain gouvernement de Dresde devrait lancer une initiative au Conseil fédéral. Il est injustifiable que la pension accumulée sur des décennies soit prélevée".

Une enquête au Bundestag a révélé que, en Saxe en 2023, environ 71 % des prestations de pension distribuées étaient imposables. En 2015, ce pourcentage était encore de 58 %. En 2022, 24,7 milliards d'euros de pensions ont été distribués en Saxe, dont 17,6 milliards d'euros étaient imposables. Dans les autres États allemands de l'Est, le pourcentage imposable est également plus élevé qu'à l'Ouest, où tous les États sont inférieurs à 68 %.

La principale raison de cela est le différentiel fiscal entre l'Est et l'Ouest. Au printemps, le ministère fédéral allemand des Finances a publié des statistiques à ce sujet. Un individu à la retraite depuis 2010 et percevant actuellement une pension standard estimée de 20 768 euros par an paie 241 euros d'impôt sur le revenu à l'Est, contre 132 euros à l'Ouest. Un individu qui a pris sa retraite en 2020 paie 542 euros d'impôt sur le revenu par an sur une telle pension standard à l'Est, contre 524 euros à l'Ouest. La pension standard représente la valeur que recevrait un bénéficiaire avec un revenu moyen et 45 années de cotisation. Selon les informations, à partir d'une retraite débutant en 2023, l'année de l'harmonisation des pensions Est-Ouest, il n'y aura plus de différences fiscales.

Le contexte est complexe. Depuis 2005, une certaine taxation différée des pensions est progressivement mise en œuvre : les cotisations de pension sont prises en compte dans l'impôt sur le revenu et le réduisent, mais l'impôt sur le revenu est dû sur la pension distribuée plus tard. Progressivement signifie : pour quelqu'un qui a pris sa retraite en 2005, 50 % de sa pension était considérée comme revenu imposable, les 50 % restants étaient exonérés d'impôt. Pour quelqu'un qui a pris sa retraite en 2020, le ratio était déjà de 80 à 20. À partir de la retraite en 2040, la pension sera généralement soumise à 100 % d'imposition.

