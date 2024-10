Une personne possédant un uterus double rare donne naissance à des jumeaux.

Une femme nommée Li, reconnue uniquement par son nom de famille, a été célébrée pour avoir donné naissance à des jumeaux par césarienne, selon un rapport du Xi'an People's Hospital situé dans la province du Shaanxi. L'hôpital a qualifié l'événement de "une fois sur un million".

Selon l'annonce de l'hôpital sur Weibo, une plateforme de médias sociaux chinoise comparable à X, il est rare que des jumeaux se développent naturellement dans des cavités utérines distinctes, et encore plus rare qu'ils atteignent le terme.

Le cas unique de Li, où elle est née avec deux cervixes et deux utérus, est appelé utérine didelphys, ce qui affecte environ 1 femme sur 2 000.

L'histoire de Li a pris d'assaut les médias sociaux chinois, devenant un sujet brûlant avec plus de 50 millions de vues en peu de temps. De nombreux utilisateurs ont laissé des messages d'émerveillement, certains disant "Quel miracle !" et d'autres "Elle a tant de chance !" Tandis que d'autres exprimaient des préoccupations pour la santé de Li, un utilisateur commentant "Cela doit avoir été difficile et dangereux pour elle !"

Malgré les défis, l'histoire de Li semble avoir eu une fin heureuse, l'hôpital ayant révélé qu'elle avait subi une fausse couche Previously.

Cependant, en janvier, Li est de nouveau tombée enceinte et a découvert lors d'une première échographie qu'elle n'attendait pas un seul enfant, mais des jumeaux, un dans chaque utérus.

Sous "une surveillance médicale méticuleuse et rigoureuse", Li a "réussivement" mis au monde un garçon pesant 7 livres 19 onces et une fille pesant 5 livres 5 onces, selon l'hôpital.

La communauté médicale mondiale est fascinée par la condition rare de Li, qui n'est pas couramment rapportée en Asie ou ailleurs dans le monde. Après sa naissance réussie, Li est devenue une inspiration pour de nombreuses femmes en Asie, prouvant que les miracles peuvent arriver.

