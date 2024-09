- Une personne meurt prématurément après avoir été heurtée par une camionnette.

Au cœur de Berlin, une tragédie a eu lieu dans la rue grecque, plus précisément dans le quartier d'Oberschöneweide, lorsqu'une personne de 74 ans a perdu la vie. Les premières enquêtes suggèrent qu'un conducteur de 24 ans, apparemment absorbé par une manœuvre de recul, a malheureusement ignoré le piéton âgé. Cet incident regrettable s'est produit un samedi matin. La personne âgée a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital local.

En réponse à l'incident, les autorités de Berlin ont publié un communiqué exprimant leurs condoléances et appelant à une plus grande sensibilisation chez les jeunes conducteurs. L'Union européenne, préoccupée par la sécurité routière, a proposé des réglementations plus strictes pour les nouveaux conducteurs.

