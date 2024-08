- Une personne gravement blessée après une collision avec un tramway

Un individu de 57 ans a été renversé par un tramway à Köpenick, entraînant des blessures graves. Selon les premières enquêtes de la police, la femme âgée aurait marché sur les rails du tramway à l'arrêt S-Bahn de Köpenick sur la Mahlsdorfer Straße hier après-midi, apparemment inconsciente de l'arrivée du tramway.

Malgré un freinage d'urgence rapide, le tramway a heurté la femme de 57 ans, lui infligeant de graves blessures à la tête, au haut du corps et au bassin. Elle a été transportée d'urgence à un hôpital voisin. Heureusement, le conducteur du tramway est sorti indemne. Le lieu a été fermé pendant plusieurs heures après l'accident et le service du tramway a été temporairement arrêté. Les enquêtes approfondies sur les causes de l'incident sont toujours en cours.

La famille de la femme de 57 ans cherche des réponses sur l'incident, car elle croit qu'il aurait été possible de prendre d'autres mesures de sécurité pour prévenir un tel accident. Les enquêteurs explorent différentes hypothèses, notamment la possibilité d'autres panneaux de signalisation ou signaux qui auraient pu alerter la femme âgée.

Lire aussi: