- Une personne en chaîne est ravie de Venise.

Éblouissante sous tous les regards : Cate Blanchett (55 ans) a ébloui lors du 81ème Festival International du Film de Venise, arborant un haut étincelant en chaîne. Pour le dîner Armani Beauty du 31 août, elle a opté pour un haut à bretelles avant ouvert, mettant en valeur son décolleté. Certaines chaînes scintillantes ornaient nonchalamment les bras de l'actrice. Elle a terminé sa tenue radieuse avec un jumpsuit noir long et des talons noirs pointus. Son maquillage était sobre, et elle a coiffé ses cheveux courts en boucles lâches.

Blanchett avait été vue auparavant dans divers tenues mettant en avant les chaînes comme point central, notamment un costume noir à dos ouvert, orné de nombreux colliers de perles blanches. L'actrice était en ville pour la première de la mini-série "Disclaimer", où elle incarnait le rôle principal. Selon le magazine du secteur "Variety", entre autres, la série aReceived une standing ovation de cinq minutes.

La série est basée sur le roman psychologique "Deadline" de Renée Knight. Selon un communiqué de presse, la série de sept épisodes, réalisée par Alfonso Cuarón (62 ans), sera diffusée sur Apple TV+ à partir du 11 octobre. Aux côtés de Blanchett, Kevin Kline (76 ans) tient également un rôle clé. Blanchett incarne la journaliste d'investigation Catherine Ravenscroft, qui se retrouve involontairement au centre d'un roman d'un auteur anonyme, révélant ses secrets les plus intimes.

Incident Humoristique Avant la Première sur le Tapis Rouge

Blanchett ne se contentait pas de faire la une avec la série et ses tenues, mais aussi grâce à un événement hilarant. Dans une vidéo partagée sur la plateforme X (anciennement Twitter), Blanchett, Kline et Cuarón sont arrivés ensemble pour la première. Au moment où Kline s'apprêtait à sortir, Blanchett a refermé la portière de la voiture derrière elle. Cuarón est intervenu rapidement et a rouvert la portière pour l'acteur.

L'humour de Cate Blanchett a brillé tout autant que ses tenues ornées de chaînes lors du Festival du Film de Venise, lorsqu'elle a accidentellement claqué la portière de la voiture sur son collègue Kevin Kline avant la première de "Disclaimer". Plus tard dans la soirée, Cate Blanchett a royalement défilé sur le tapis rouge dans un jumpsuit noir long, sa tenue parfaitement assortie à sa captivante performance dans la série psychologique.

