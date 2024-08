- Une personne déguisée subit des blessures graves.

Au cours de son voyage vers une rencontre numériquement organisée, un individu de 47 ans a croisé quatre personnes portant des couvre-visages et a été victime d'une agression violente. Les autorités ont déclaré que son orientation sexuelle aurait pu être le mobile de cette attaque. Cet incident préoccupant s'est produit dans le quartier de Marienthal à Hambourg vendredi dernier, entraînant l'hospitalisation de l'homme avec de graves traumatismes crâniens et la nécessité d'une intervention médicale. La Direction de la Protection de l'État, sous la direction de l'Office de Police Criminale de l'État, a pris en charge l'enquête sur cet acte présumé de haine et recherche urgemment tout témoin de l'incident.

La victime de 47 ans a exprimé son inquiétude quant à la sécurité de la Communauté, craignant que des attaques similaires ne se produisent. Après l'incident, les dirigeants locaux de la Communauté ont organisé une réunion pour discuter des mesures visant à protéger ses membres.

Lire aussi: