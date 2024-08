- Une personne blessée dans un incendie dans une maison multifamiliale

Un incendie a partiellement détruit la toiture d'un immeuble à appartements dans la commune d'Ubstadt-Weiher (district de Karlsruhe). Un résident a subi des blessures modérées, selon les pompiers, et a été hospitalisé avec des brûlures et une inhalation de fumée. Il n'y a pas encore de informations sur la cause ou l'ampleur des dégâts.

Les pompiers ont secouru une personne dans l'appartement touché par l'incendie. Les autres résidents avaient déjà évacué en sécurité. Au total, 18 personnes ont été évacuées de l'immeuble.

Cent pompiers étaient sur les lieux. Plusieurs équipes équipées d'appareils respiratoires ont lutté contre l'incendie dans l'immeuble. Des ingénieurs en structure ont été appelés pour évaluer la stabilité de l'étage supérieur. La maison est actuellement inhabitables.

