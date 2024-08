Une personne atteinte de démence doit faire face à des conséquences juridiques après la mort de son colocataire

En Bavière, un procès se déroule au tribunal local de Traunstein, où un patient âgé atteint de la maladie d'Alzheimer d'une maison de retraite est suspecté d'avoir causé la mort de son colocataire. Le procureur inculpe le non-responsable de 93 ans pour homicide involontaire, suspecté d'avoir brutalement attaqué la tête de son colocataire de 84 ans et d'avoir obstrué son nez et sa bouche seulement deux jours après son installation à Wasserburg am Inn, en Haute-Bavière.

L'interrogatoire du sénior a été arrêté après un court moment en raison de la difficulté à obtenir une réponse de lui. Après avoir vu des photos de la scène de crime et son colocataire décédé, le 93 ans a simplement répondu, "C'est ce que j'ai dit." Cependant, il n'a pas reconnu l'identité de son colocataire, répondant "Il est dans une grande salle" lorsque le juge lui a demandé. Le juge a finalement conclu, "D'après son état mental, je m'abstiendrais de toute autre question."

Un psychiatre qui avait interagi avec le suspect avant le procès a découvert qu'il pouvait encore se souvenir vaguement et faire des remarques occasionnelles sur l'événement - parmi ses remarques, le 93 ans avait exprimé, "L'homme prenait trop de place et agissait comme si tout était à lui." Les problèmes de sécurité et de protection dans les maisons de retraite, en particulier pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, sont un sujet récurrent et devraient recevoir plus d'attention à l'avenir.

"Il y a une tendance à fermer les yeux"

Eugen Brysch, directeur de la Fondation allemande pour la protection des patients, a déclaré, "Les maisons de retraite ne sont pas des havres utopiques de perfection, d'horreur ou de territoires sans loi. Les gens y vivent avec des handicaps physiques et souvent cognitifs." Brysch a déclaré qu'environ 80 pour cent des résidents des maisons de retraite en Allemagne souffraient de la maladie d'Alzheimer, mettant une forte pression sur le personnel. "Ils doivent identifier et gérer les conflits, ainsi que gérer leurs propres frustrations", a-t-il déclaré.

Il a suggéré de cultiver une "culture de l'observation", avec "une ouverture dans la gestion des limitations", complétée par une surveillance adéquate. Il a critiqué, "Il y a une tendance à fermer les yeux. Politiquement, c'est un sujet sensible, car l'assurance maladie de longue durée contribue à un manque d'opérations." Il a plaidé pour la mise en place d'un système statistique uniforme national sur la violence dans les établissements de soins.

La défense a argumenté que les actions du 93 ans n'étaient peut-être pas motivées par la méchanceté, mais plutôt par une méprise due à sa maladie d'Alzheimer, plaidant pour la justice en fonction de son état mental. L'affaire a suscité un débat sur la nécessité d'améliorer les soins et les mesures de sécurité dans les maisons de retraite, garantissant un environnement de vie juste et digne pour tous les résidents.

Lire aussi: