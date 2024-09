Une personne a subi un traumatisme conjugale suite à une agression sexuelle de 72 hommes différents.

En un retournement de situation glaçant, un procès est en cours en France, plus précisément à Avignon. Un homme de 71 ans, Dominique P., ainsi que 50 autres prévenus, sont jugés pour une série de crimes odieux, impliquant 92 viols en tout. Les détails de ces actes sont tout aussi choquants qu'abominables.

La principale victime de ces incidents est la femme de Dominique, Gisele P., qui a été rendue inconsciente par Dominique sans son consentement, à l'aide de médicaments puissants. Dans cet état, elle a été violée par divers individus, que Dominique a trouvés via un site web désormais interdit. L'âge de ces hommes allait de 26 à 74 ans, et leurs professions allaient de pompiers à journalistes. Dominique n'a pas demandé de paiement aux participants, mais était plutôt motivé par ses désirs sexuels. Il n'était pas seulement un participant actif dans les viols, mais il a également documenté ces actes. Dominique a admis tous les chefs d'accusation portés contre lui.

Les complices étaient-ils inconscients de la situation ?

Dominique a donné des instructions aux participants pour éviter de fumer ou de porter du parfum, car cela aurait pu faire reprendre connaissance à Gisele. Il a également donné des instructions pour qu'ils réchauffent leurs mains sous l'eau courante. Il a été rapporté que la plupart des individus ont participé seulement une fois, mais que certains l'ont fait jusqu'à six fois. Les experts ont analysé leur comportement et ont conclu qu'ils n'ont pas présenté de signes de troubles psychologiques, mais étaient motivés par un sentiment de pouvoir. Plusieurs individus ont affirmé qu'ils pensaient participer aux jeux sexuels du couple. Cependant, Dominique soutient que chacun des participants savait que Gisele était sous l'influence de médicaments et inconsciente. "Chacun avait la possibilité de quitter la situation à tout moment", ont affirmé les enquêteurs.

Un total de 72 hommes ont été identifiés grâce aux vidéos trouvées sur l'ordinateur de Dominique comme ayant participé aux actes sexuels. Bien que plusieurs individus aient pu être identifiés, d'autres sont restés introuvables. Les crimes ont eu lieu entre 2011 et 2020.

Éclairer le dossier en public

Gisele a découvert les actions de son mari il y a quatre ans, lorsqu'il a été pris en train de filmer les jupes des femmes dans un centre commercial. Le couple était ensemble depuis presque cinq décennies. Gisele n'a aucun souvenir de ces incidents et devrait les revivre en rêve, selon son équipe juridique.

Au début du procès, le juge Roger Arata a rejeté une demande pour que le procès se tienne à huis clos. Stéphane Babonneau, l'avocat de Gisele, a plaidé pour un procès totally ouvert et a insisté pour qu'il se poursuive jusqu'à la fin. L'accusation voulait que le procès se tienne à huis clos pour éviter la diffusion publique des enregistrements vidéo de Dominique des crimes. Cependant, Gisele a insisté pour que le procès soit public.

Avec ses trois enfants à ses côtés, Gisele a assisté à la séance d'audience. Son avocat a informé TF1 qu'elle souhaitait affronter Dominique directement. Le procès devrait se terminer le 20 décembre, avec les prévenus faisant face à des chefs d'accusation tels que l'abus sexuel contre des personnes incapables de consentir. Ce procès pourrait relancer le débat en France sur la manière de traiter les affaires de viol présumées impliquant des soi-disant drogues

